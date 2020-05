Cu ochii pe Rusia, unde Putin esueaza lamentabil si numarul de bolnavi creste cu 10.000 pe zi

Ziare.

com

Putin a anuntat luni, intr-un mesaj video, ca Rusia urmeaza sa iasa din izolare, zi in care autoritatile sanitare au anuntat un nou record zilnic: 11.656 de cazuri noi de COVID-19 In aceste conditii, increderea publica in presedintele rus a scazut dramatic, potrivit The Guardian "Ne asteapta un proces lung si dificil, nu este loc pentru greseli", a spus Putin intr-un clip video, transmis de la resedinta sa din afara Moscovei, in ziua in care Rusia a inregistrat peste 11.000 de noi infectii.. De altfel, luni Rusia a devenit a treia cea mai afectata tara din lume de coronavirus.Amintim ca premierul rus Mikhail Mishustin este internat in spital, fiind si el infectat cu coronavirus Sursa citata noteaza ca aceasta ultima miscare a liderului rus pare mai degraba o noua incercare de a arunca responsabilitatea in carca autoritatilor locale, intrucat Putin a spus ca acestea trebuie sa decida cand se incheie izolarea.Ministrul rus al Sanatatii, Tatiana Golikova, a lamurit ulterior ca, pana in prezent, doar 11 din cele 85 de regiuni ale Rusiei aveau o situatie epidemiologica ce ar putea permite o relaxare a restrictiilor."Asta este o abdicare de la responsabilitate. Arhitectul sistemului hiper-prezidential al Rusiei descopera brusc autoritatile locale, atunci cand este convenabil", a declarat Mark Galeotti, analist rus si autor al unei carti despre Putin."Putin le da responsabilitatea de a lupta impotriva pandemiei, insa fara fonduri sau puteri", a sustinut Galeotti.Prea rar s-a descurcat Putin in gestionarea crizelor, fapt remarcat si cand s-a scufundat submarinul Kursk in urma cu 20 de ani, chiar in primele lui luni de mandat. Criza coronavirusului pare sa nu faca exceptie, a mai comentat analistul.Noul virus pune acum la indoiala Kremlinul si sistemul politic construit de Putin in ultimele doua decenii."Raspunsul initial detasat al lui Putin la raspandirea coronavirusului a fost partial rezultatul tendintei personalului sau de a 'curata' informatiile si de a-i prezenta evenimentele intr-o lumina cat se poate de optimista.Personalul lui Putin ii raporteaza realizari, nu probleme", a scris Tatiana Stanovaya recent pentru Carnegie Moscow Center.Criza coronavirusului i-a dat peste cap si planurile de a modifica Constitutia, care i-ar fi permis lui Putin sa ramana la putere pana in 2036 . Votul urma sa aiba loc in aprilie."Este probabil cea mai serioasa provocare pentru Putin ca lider national in cei 20 de ani de cand se afla la putere, iar el esueaza", a mai punctat Galeotti.Ratingul sprijinului pentru presedintele Putin a ajuns la cel mai scazut nivel in mai mult de doua decenii in timpul crizei coronavirusului, chiar daca exista o crestere a sustinerii pentru planul sau de prelungire a duratei mandatului presedintelui, potrivit centrului de sondare a opiniei publice Levada-Center.Rusia a anuntat luni 11.656 de noi cazuri de coronavirus, astfel ca bilantul total ajunge la 221.344 de contaminari cu COVID-19 . Asta inseamna ca Rusia a depasit Italia si Regatul Unit.Rusia a inregistrat, de asemenea, 94 de morti in ultimele 24 de ore, iar bilantul a crescut la 2.009 decese luni.Peste jumatate dintre contaminari si morti au fost inregistrate la Moscova - epicentrul epidemiei in tara.Potrivit autoritatilor ruse, peste 5,6 milioane de teste au fost efectuate de la inceputul epidemiei.A.D.