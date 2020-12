Discutie telefonica Merkel-Putin. Printre subiectele abordate, Ucraina, vaccinul impotriva COVID-19 si otravirea lui Navalnii

"In cadrul unui schimb de opinii asupra conflictului intern ucrainean, a fost remarcat cu satisfactie faptul ca, in general, incetarea focului a fost respectata", sustine Kremlinul intr-un comunicat.Pe de alta parte, un reprezentant al guvernului federal german de la Berlin a declarat ca cei doi lideri au discutat pe marginea cazului disidentului rus Aleksei Navalnii, aflat in prezent la recuperare in Germania si despre care autoritatile germane sustin ca a fost otravit cu agent neurotoxic Noviciok, cu destinatie militara, pe teritoriul rus.Navalnii (44 de ani), s-a simtit brusc rau pe 20 august, in timpul unui zbor din Siberia la Moscova. Echipajul avionului cu care calatorea el a efectuat o aterizare de urgenta la Omsk, unde acesta a stat doua zile in spital inainte de a fi transferat in Germania, la insistentele familiei care s-a adresat direct presedintelui Putin.Relatiile bilaterale ruso-germane s-au tensionat pe fondul acuzatiilor potrivit carora inalti responsabili rusi ar putea avea legatura cu otravirea opozantului rus in august. Inainte, legaturile dintre Berlin si Moscova au fost afectate de asasinarea unui etnic cecen anul trecut, in centrul capitalei germane, si de atacul cibernetic din 2015 asupra parlamentului german, aminteste dpa.