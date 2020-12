Putin: sah mat (DW)

Nimeni nu l-a invins si pedepsit atat de crunt, pana acum, pe tarul mafiot, ca Alexei Navalnii. Care si-a sunat asasinul platit, dandu-se drept asistent al sefului Consiliului de Securitate al Rusiei.Ceea ce l-a determinat pe omul serviciilor secrete FSB ( KGB ) sa dea din el mai tot. A divulgat nume si detalii despre tentativa crimei cu arma chimica de distrugere in masa Noviciok asupra principalului opozant al regimului Putin. Otrava ii fusese aplicata lui Navalnii in chiloti. Il salvasera pilotul care hotarase sa intrerupa zborul la Moscova si aterizase la Omsk, precum si medicii care l-au luat in primire inainte ca substanta sa-si fi facut efectul.Trufas, cum ii e felul, liderul de la Moscova incercase recent sa se disculpe, afirmand ca serviciile lui secrete nu si-ar fi ratat tinta daca ar fi vrut sa-l omoare pe Navalnii. Ei, as! Gresesc si cei mai buni.Dincolo de faptul ca, fuduli, au incercat sa comita asasinatul cu o substanta pe care n-o stapanesc, cu adevarat, ineptia slugilor kaghebiste ale lui Putin e documentata acum, gratie sireteniei de Ulise a lui Navalnii, mai convingator decat oricand. Putin si criminalii lui s-au umplut si de ridicol. Ceea ce le stirbeste nu doar orice urma de prestigiu ar mai fi putut sa aiba, distrugandu-le, totodata, autoritatea. Ceea ce ii face pe devoalatul tar si mafia la butoanele careia actioneaza cu atat mai periculos.Propaganda rusa a fost trimisa la inaintare sa dezminta ca "falsificata" inregistrarea convorbirii telefonice demascand crima si pe faptasi, dar perplexitatea mai-marilor statului rus e evidenta. La fel, degringolada agentilor lui de influenta. Pe moment, oficialii rusi au afirmat ca investigheaza. In fapt, dau din colt in colt.Ameteala lor va continua, pana ce seful propagandei va elabora o naratiune apta sa semene confuzia, iar seful si, totodata, vinovatul suprem, isi va fi mistuit pe jumatate colosala infrangere, isi va fi racorit naduful, ciuda si furia si va fi trecut la vindicta rascumparatoare.Citeste si https://ziare.com/social/revolutia-din-1989/masacrul-din-23-decembrie-1989-discutiile-din-biroul-unde-s-a-transat-preluarea-puterii-am-pierdut-controlul-1652247 Iar furia lui trebuie ca e apocaliptica. Putin a convocat varii reprezentanti diplomatici ai UE si a pronuntat interdictii de intrare in tara. Dimensiunile iesite din comun ale maniei liderului rus se bazeaza pe o realitate extrem de greu de digerat. Pentru FSB si, implicit pentru Putin, dezastrul e total.Navalnii devenise prea popular si prea periculos pentru Kremlin si mafia de la carma statului rus, ca sa mai fie lasat in viata. Dar atat operatiunea lichidarii disidentului cat si cea efectuata pentru acoperirea urmelor crimei au esuat monumental, de o maniera rarisima in istoria serviciilor secrete si, probabil, unica pentru un stat mafiot si kaghebist, cladit pe frica, deci pe efectul si prestigiul armelor si slujitorilor ei, ale institutiilor de forta, ale armatei si politiei politice.Iar de nimicit nu le-a nimicit vreo bomba nucleara. Le-a invins un telefon, pixurile si mobilele unor jurnalisti de la Bellingcat si CNN si, mai ales, inteligenta de sahist a lui Navalnii, colegul si prietenul fostului campion mondial, Gary Kasparov. Efectele politice cataclismice ale naufragiului kaghebist se vor materializa de-acum incolo treptat, dar negresit. Ce lider politic responsabil isi va mai putea permite, vreodata, sa dea mana cu un criminal descoperit?Si cum, oare, sa reactioneze razbunatorul comanditar prezumtiv, proaspat demascat, al unei tentative de asasinat, ca si al altor crime politice in serie, altfel decat prin noi orgii de violenta? Vor urma probabil noi omoruri. Si disparitii. In pericol acut nu sunt doar asasinii jalnic esuati, scosi la lumina de Navalnii si de ziaristii de investigatie apuseni. Pe ei putini ii vor plange.Grav amenintati sunt insa si toti nevinovatii apropiati si dragi tintei omenesti a tentativei lui Putin de a se mai descotorosi de un adversar politic. Mai crunt si mai dotat cu sange rece decat toti liderii opozitiei ruse de la Revolutia din Octombrie incoace, Navalnii fusese cu un picior in groapa, daca nu cu ambele. A gasit totusi resurse de a se scula din morti, de a-l infrunta contondent pe tar si de-al face pentru prima oara, dar fara drept de apel: sah mat.Din astfel de realitati se nasc si miturile si presedintii.Articol publicat si pe DeutscheWelle.ro Citeste si https://ziare.com/social/revolutia-din-1989/25-decembrie-1989-procesul-ceausestilor-si-executarea-1652463