Fotografia din "Basic Instinct", publicata de purtatoarea de cuvant a MAE rus, care a declansat un incident diplomatic intre Moscova si Belgrad

Serbia este aliatul cel mai apropiat al Moscovei in Balcani, dar presedintele Aleksandar Vucic irita de multa vreme Rusia prin incercarile sale de a cauta relatii mai bune cu Occidentul, noteaza Reuters.El a facut un pas in aceasta directie saptamana trecuta, cand s-a deplasat la Washington si a semnat vineri un acord de imbunatatire a relatiilor economice cu Kosovo, provincie sarba care si-a autoproclamat independenta in 2008, pe care Belgradul si Moscova nu o recunosc. Semnarea documentului a avut loc la Casa Alba, dupa discutii intre Vucic si premierul kosovar Avdullah Hoti, sub auspiciile SUA Intr-un comentariu la discutiile sarbo-kosovare de la Casa Alba, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, a publicat o fotografie pe Facebook in care apare Vucic in timpul intalnirii cu Donald Trump asezat pe un scaun la o distanta apreciabila in fata presedintelui american, completand-o cu o imagine a actritei Sheron Stone in celebrul film din 1992 'Basic Instinct', in timpul unui interogatoriu la politie.'Daca sunteti invitat la Casa Alba, iar scaunul pe care stati a fost pus in asa fel incat pare ca va aflati la un interogatoriu, ar trebui sa stati ca in poza numarul 2. Oricine ati fi. Credeti-ma', a scris Zaharova.Intr-o reactie televizata de la Bruxelles , Vucic a declarat: 'Maria Zaharova vorbeste in cele mai multe cazuri despre ea insasi, iar primitivismul si vulgaritatea pe care a aratat-o vorbeste despre ea si, pentru Dumnezeu, despre cei care au plasat-o pe ea acolo'.Directorul Biroului pentru Kosovo-Metohija, Marko Djuric, din cadrul guvernului sarb, a afirmat la randul sau intr-o postare duminica pe Twitter ca 'presedintele (Vucic) nu a spus niciodata un cuvant rau despre Rusia, nici chiar in acel loc (la Casa Alba). 'Acest presedinte (sarb) a stat in anticamera presedintelui rus ( Vladimir Putin ) si cate o ora si jumatate asteptand sa fie primit (...). Nu va voi permite sa atacati in acest fel Serbia mandra. Sa va fie rusine!', a afirmat Marko Djuric, a carui declaratie a fost pe larg comentata in blogosfera din Serbia, potrivit Eho Moskvi.Mai calm, ministrul apararii sarb Aleksandar Vulin a opinat intr-un comunicat: 'Astazi, inamicii Serbiei si Rusiei se bucura de rautatea meschina a lui Zaharova'.Maria Zaharova si-a actualizat postarea duminica, cerandu-si scuze si spunand ca afirmatiile sale au fost intelese gresit.Intr-o incercare de a opri in fasa un potential incident diplomatic, ministrul de externe rus Serghei Lavrov i-a telefonat duminica dupa-amiaza presedintelui Serbiei, au confirmat Moscova si Belgradul. 'Interlocutorii au constatat ca relatiile dintre Serbia si Rusia sunt sincer prietenesti. Ei si-au reiterat totodata vointa de a continua sa lucreze la implementarea proiectelor comune si de a se sprijini reciproc pe plan international', a transmis agentia de presa rusa oficiala TASS.