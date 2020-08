UPDATE Guvernul german: Navalnii a fost "destul de probabil" otravit. Acest lucru justifica plasarea acestuia sub protectia politiei in spital

"Este vorba despre un pacient care, destul de probabil, a fost victima unui atac cu otrava", a declarat presei Steffen Seibert, care a justificat, in aceste circumstante, protectia politiei oferita de spitalul de la Berlin lui Aleksei Navalnii."Deoarece exista o anumita probabilitate a unei tentative de otravire, o protectie este necesara", a declarat Seibert, scrie Reuters."Suspiciunea nu este ca Aleksei Navalnii s-a otravit singur, ci ca cineva l-a otravit pe domnul Navalnii, iar Guvernul german ia aceasta suspiciune foarte in serios", a subliniat purtatorul de cuvant al Guvernului german."Nu a existat o invitatie oficiala (a Guvernului german), insa, din motive umanitare, Aleksei Navalnii a putut intra rapid in tara, la cererea familiei sale", a declarat Steffen Seibert.Principalul opozant al Kremlinului - care denunta in publicatiile sale, repostate abundent pe retele de socializare, coruptia elitelor ruse, Navalnii, in varsta de 44 de ani, a fost internat joi la Omsk, in coma, la reanimare si conectat la un aparat de respiratie artificiala, dupa ce s-a simtit rau intr-un avion.Rudele sale dau asigurari ca este vorba despre o "otravire intentionata". El a fost evacuat ulterior, sambata dimineata, catre Berlin, cu un avion privat inchiriat de catre un ONG german, in urma unei zile de inclestare intre familia lui Navalnii si medicii rusi, care au afirmat initial ca starea acestuia era prea instabila, dupa care i-au dat unda verde.Opozantul este ingrijit in prezent la Spitalul Charite din Berlin, unul dintre cele mai cunoscute din Europa.