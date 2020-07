Incepe o noua cursa a inarmarilor? Putin anunta va dota marina militara rusa cu arme nucleare hipersonice si cu drone submarine nucleare

Parada militara

Au inceput testarile

Putin, care afirma ca nu ar dori o cursa a inarmarilor, a evocat deseori o noua generatie de arme nucleare rusesti care - potrivit lui - sunt fara analogie in prezent si pot lovi aproape peste tot in lume. Unii experti occidentali se intreaba totusi cat de avansate ar fi acestea.Noile arme, dintre care unele nu au fost inca desfasurate, cuprind drona nucleara subacvatica Poseidon, conceputa pentru a fi transportata de submarine si racheta de croaziera hipersonica Zircon, care poate fi desfasurata pe nave de suprafata.Combinatia intre viteza, manevrabilitate si altitudine a rachetelor hipersonice, capabile sa depaseasca de peste cinci ori viteza sunetului, le face dificil de urmarit si de interceptat.Capacitatile Fortelor navale ruse vor creste si marina militara va primi 40 de noi nave in acest an, a afirmat Putin intr-un discurs sustinut la Sankt-Petersburg, cu ocazia unei defilari navale anuale de Ziua Marinei ruse in care au fost prezentate cele mai avansate nave, submarine nucleare si aparate din aviatia navala ale Rusiei.El nu a precizat cand vor intra in functiune noile arme hipersonice, dar a sugerat ca aceasta zi se apropie."Desfasurarea generalizata a tehnologiilor digitale avansate care nu au egal in lume, inclusiv sisteme de atac hipersonice si drone submarine vor conferi flotei avantaje unice si ii vor creste capacitatile de lupta", a spus Putin.In acelasi discurs, presedintele rus a multumit fortelor navale pentru serviciul lor "impecabil" adus Rusiei, subliniind ca marina rusa apara de "mai bine de trei secole" suveranitatea" tarii.Anterior, seful statului rus a trecut in revista mari nave de razboi aflate in portul Kronstadt din Golful Finlandei.La parada navala din Sankt-Petersburg au participat 46 de ambarcatiuni, 42 de avioane si peste 4.000 de militari.Saptamana aceasta, Putin a promis ca va continua ambitiosul program rusesc de construire a navelor de razboi, in timpul unei ceremonii de lansare a construirii a sase nave noi la trei santiere navale, pe care le-a prezidat printr-o teleconferinta din Crimeea, anexata de la Ucraina in 2014."In ultimii opt ani, flota a primit peste 200 de nave, corvete si vase de diferite tipuri. Trebuie sa respectam in mod constant programul de armament al statului, astfel incat pana in 2027 mai mult de 70% din navele marinei ruse sa fie noi ", spusese Putin in Crimeea, unde a participat la lansarea construirii a doua nave la santierul din Kerci.Intr-o declaratie separata, publicata duminica de agentiile de presa ruse, Ministerul Apararii rus a afirmat ca testarile submarinului "Belgorod" capabil sa transporte drone Poseidon sunt in curs de desfasurare, iar testarea rachetei hipersonice Zircon este aproape finalizata."Lucrarile se desfasoara cu succes pentru a crea sisteme de arme moderne pentru marina", conform ministerului.Anul trecut, Putin a amenintat cu desfasurarea rachetelor hipersonice pe nave si submarine care s-ar putea disimula in afara apelor teritoriale americane daca SUA decid sa-si desfasoare rachete nucleare cu raza intermediara de actiune in Europa.Washingtonul nu a desfasurat astfel de rachete in Europa, dar Moscova se teme ca ar putea sa o faca.Ziua Marinei este sarbatorita anual in Rusia in ultima duminica a lunii iulie.In afara de Sankt-Petersburg, defilari cu aceasta ocazie au loc si in alte porturi ale marinei ruse, la care participa circa 250 de nave si aproximativ 15.000 de militari.