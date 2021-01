INTERVIU Armand Gosu: "Cu arestarea lui Navalnii, Putin si-a cumparat timp de gandire"

"Navalnii nu este in siguranta", arestat fiind, declara Armand Gosu. Cat priveste apelul lui Navalnii de mobilizare, "cata lume va iesi in strada, o sa vedem la sfarsitul acestei saptamani cand s-a anuntat un miting de protest la Moscova . Dar sa iesi in strada sa protestezi astazi la Moscova echivaleaza cu a iesi in strada in decembrie 1989, sa protestezi impotriva dictaturii lui Ceausescu, a mai precizat Gosu.Despre o posibila crestere in sondaje a lui Navalnii, informatie vehiculata in media, Armand Gosu a declarat ca nu ar avea aceasta informatie despre o crestere in sondaje care, in Rusia , "nu reflecta optiunile reale ale electoratului".Navalnii e constient de precaritatea statutului sau de arestat incarcerat la Matrosskaia Tisina, celebra inchisoare moscovita. Se va afla in urmatoarele saptamani intr-o camera de 12 m2, dotata cu frigider, televizor si ceainic electric.Navalnii este un obisnuit al arestului si inchisorii. In ultimul deceniu, a fost inchis: in 2011 si 2012 - cate 15 zile, in fiecare an; in 2014 - 7 zile; 2015 - 4; in 2017 - 60 zile; 2018 - 80 zile, in 2019 - 30 zile. Acum, din nou, 30 zile. Deci, a petrecut mai bine de jumatate de an in inchisoare in ultimul deceniu. La care se adauga si perioadele lungi, de peste un an, de arest la domiciliu.In inchisoarea din Moscova, Navalnii este izolat, in carantina, in acest moment. In Matrosskaia Tisina are dreptul sa-si cumpere de mancare, sa primeasca pachete. Va trebui sa-si vada avocatul pentru ca urmeaza mai multe procese, la instante pe fond; cel mai complicat pare cel cu veteranii de razboi care l-au dat in judecata pentru calomnie.Navalnii nu este in siguranta, dar asta nu este o noutate. Oriunde in lume, cei care se opun deschis dictatorilor nu sunt in siguranta. Nu sunt in siguranta nici astazi in Rusia lui Putin, cum nu erau nici in Romania lui Ceausescu. In Rusia astazi te poate otravi FSB-ul, in Romania te-ar fi ucis Securitatea.Au fost eliberati imediat dupa miezul noptii. Sunt acasa la ei acum.O sa va raspund cu un citat dintr-un articol recent, publicat marti dimineata, la cateva ore dupa condamnarea lui Navalnii, al scriitoarei Jela Doina: "De unde vine oare la noi acest scepticism, torpoare, carierism, bascalie plictisita si atotstiutoare, gratie careia de cand este ea, cu rare momente de trezvie benefica, Romania balteste, nici deasupra cu totul, nici dedesubt definitiv, nu prin miracol, ci prin bafta? Asta mi se pare mie intrebarea, si nu de ce s-a intors Navalnii in Rusia. " ("Despre deficitul cronic de admiratie, entuziasm si indignare", site-ul La punkt)Nu vreau sa comentez mai mult.Nu stiam ca a crescut in sondaje. Eu n-am informatia asta. Pare ca dvs considerati ca sondajele de opinie din Rusia ar reflecta optiunile reale ale electoratului. Va inselati.Nu exista partide in jurul lui Navalnii. El conduce Partidului Viitorului care nu a fost si nu va fi lasat sa inscrie candidati in alegeri. Daca Navalnii e "pseudo-opozitie", atunci care e opozitia reala?Desigur ca va fi important. Ati vazut ce deranj au putut sa faca 2.000 de oameni adunati la aeroportul Vnukovo duminica seara?! Din cauza prezentei lor politia a inchis un aeroport important din capitala Rusiei. Puterea a preferat sa riste un accident aviatic si a perturbat grav traficul aerian deasupra Moscovei. Din cauza asta, avionul cu Navalnii a fost trimis sa aterizeze la 55 km departare, pe aeroportul Seremetievo.Mobilizarea civica se face in diverse feluri. Cata lume va iesi in strada, o sa vedem la sfarsitul acestei saptamani cand s-a anuntat un miting de protest la Moscova.Dar sa iesi in strada sa protestezi astazi la Moscova echivaleaza cu a iesi in strada in decembrie 1989, sa protestezi impotriva dictaturii lui Ceausescu. Nici atunci - si-mi amintesc foarte bine asta - n-a iesit multa lume, desi romanii au fost mai umiliti de Ceausescu decat o face astazi Putin cu rusii. Serviciile secrete romanesc si rusesc si atunci, ca si acum, omoara oameni, fiind principalii sustinatori ai regimului. Cei mai multi oameni nu sunt eroi. Pur si simplu se tem pentru viata lor. Nu pot fi condamnati pentru asta.Oamenii acestia risca totul. Ei cred in valori, ei cred in adevar. Ei isi risca viata pentru ca-si iubesc tara si pentru ca vor s-o schimbe in bine. Ei nu accepta sa-si abandoneze tara, plecand cu milioanele in Italia, Spania, Germania. Ei vor sa ramana in Rusia si sa dea un viitor tarii lor. Deci, ei cred in ceva. Si sunt gata sa moara pentru credinta lor. Da, credinta lor ii determina sa faca gesturi, actiuni, care dvs vi se par inutile. Ei nu gandesc asa.In ce ma priveste, nutresc o mare admiratie pentru Navalnii, pentru curajul lui, pentru forta morala care da-i puterea sa lupte. In ultimele zile, mai bine spus in ultimele luni, de la aterizarea avionului la Omsk, in august, cu Navalnii aproape in coma, pana astazi, cand e inchis la Matrosskaia Tisina, urmaresc cu sufletul la gura aceasta incredibila lectie de demnitate si de patriotism pe care acest om o da nu doar Rusiei, ci si lumii intregi.Nu-i credeti mai destepti decat sunt in realitate. Cu putine exceptii, serviciile secrete sunt populate de personaje limitate, cu o cultura si inteligenta precare, incapabile sa imagineze strategii de anulare, cum spuneti dvs. Pana acum, Putin nu i-a rostit numele, niciodata. La ultima conferinta de presa anuala, Putin l-a numit "pacientul de la Berlin".Probabil ca Putin are experti in comunicare de la Academia Stefan Gheorghiu... altfel nu-mi explic de unde aceasta incapatanare sa nu-i mentioneze numele. Nici presa centrala, televiziunile controlate, nu dau stiri cu Navalnii. E supus unui embargo informational. Dar el ramane foarte activ pe retelele sociale.De pilda, ieri a distribuit ultima ancheta despre Palatul lui Putin, o proprietate de 500 de ha la Marea Neagra, in sudul Rusiei, un Versailles rusesc.... ceva incredibil. Cu patinoar de hochei subteran. In mai putin de 24 de ore a facut peste 3,5 milioane de vizualizari. Cea mai mare audienta o are o ancheta de acum trei ani despre fostul premier Medvedev, 37 milioane vizualizari.Faptul ca strategia lui Putin n-a prea dat rezultate rezulta din capacitatea lui Navalnii de a mobiliza zeci si sute de mii de manifestanti, toti tineri si foarte tineri, pe intregul teritoriu al Rusiei, de la Vladivostok la Briansk si Rostov pe Don. Abia reuseste Rusia Unita, partidul puterii, sa faca un asa exercitiu utilizand resurse administrative uriase. Acum un deceniu si jumatate, comunistii mai reuseau asa ceva, dar astazi n-ar mai putea sa mobilizeze nici ei atata lume. Cu aceasta condamnare la inchisoare pentru 30 de zile, Kremlinul a cumparat timp de gandire. Nu stiu ce va decide, nu ma incumet sa fac vreun pariu.Sigur ca-i pasa lui Putin de criticile internationale. Liderii rusi au fost mereu obsedati de imaginea lor externa. Rusii sunt obsedati de ceea ce cred despre ei strainii. Pe langa asta, mai e problema sanctiunilor. In cazul in care se vor adopta noi sanctiuni, s-ar putea sa fie deranj mare la Kremlin, in anturajul lui Putin, printre oligarhi.Sigur, propagandistii Moscovei ne tot repeta ca Occidentul dupa cateva exercitii retorice nervoasa, va dori sa revina la business as usual cu Rusia, pentru ca interesul economic primeaza. Nu e asa! Efortul de modernizare al Rusiei care parea sa reuseasca, a fost compromis de sanctiunile economice la care Rusia a fost supusa dupa 2014. Moscova n-a mai avut acces la tehnologii de varf, la pietele bancare internationale pentru creditare. Din putere regionala consolidata, Rusia se transforma treptat, pentru urmatoarele decenii, intr-un stat paria si un actor international tot mai putin relevant.Presa rusa, chiar si cea controlata, a trebuit sa vorbeasca despre Navalnii, ceea ce e in sine o mare izbanda.Altfel, presa din Rusia manipuleaza, spune ca Navalnii s-a otravit singur, a fost otravit la Berlin, n-a fost deloc otravit, doar s-a prefacut. Naratiunile sunt inspirate de pozitiile publice ale diversilor demnitari. E destul de clar ca se pregatesc unele punctaje in comunicarea publica. Aceasta strategie pare sa fi reusit, de vreme ce zilele trecute auzeam un sociolog intervievat la radio Echo Moskvi care spunea ca majoritatea populatiei nu crede ca FSB ar fi incercat sa-l otraveasca pe Navalnii.Spunea ca "pare"... si pentru ca sondajele, chiar si daca ar fi facute corect, ar surprinde atitudinea schizoida a publicului din Rusia care cel mai adesea nu spune ce gandeste. 