Invitatii Ziare.com Stefan Minovici: Cel mai urat dintre pamanteni

Pentru expertii in geopolitica si analisti ai serviciilor secrete, dar mai ales pentru liderii de la Kiev, doborarea zborului MH 17 nu a reprezentat un soc, si nici nu poate fi catalogata drept o tragedie fara precedent in istoria aviatiei civile.

Devastatorul eveniment nu este nimic mai mult decat unul dintre efectele infricosatoare ale dictaturii presedintelui Vladimir Putin.

Incidente cu sute de pasageri ucisi de catre rusi (sau sovietici) gasim cu usurinta in analele aviatiei moderne. Cu greu poate fi uitata catastrofa zborului KAL 007 din septembrie 1983, cand 269 de pasageri si-au pierdut viata desupra peninsulei Kamchatka la mana unui pilot militar rus.

Cine este cu adevarat demonizatul lider al Kremlinului putem vedea mai clar ca niciodata in aceste zile de doliu mondial. Putin este personificarea neo-bolsevicului fara scrupule si al KGB-istului obsedat de putere. Putin ramane un narcisist imbogatit pe spinarea unui popor rus alienat si saracit.

Acesta este adevaratul lider al Rusiei. Imagini cu Putin la bustul gol, calare pe cal, trantind adversari mititei pe salteaua de judo sau la vanatoare de ursi abunda in mass media globala. "Barbatul" Putin foloseste aceeasi pensula telegenica cu care alti sefi de stat, precum Saddam Hussein, Manuel Noriega sau Muammar al-Gaddafi si-au facut autoportretul pentru ca lumea larga sa-i admire si pentru ca imaginea lor sa ramana pentru posteritate. Si la fel ca acesti despoti, Putin neaga vehement ca ar putea vreodata sfarsi ca ei.

Presedintele rus se crede un politician sofisticat, puternic si clarvazator. Evenimentele recente definesc un cu totul alt personaj, un despot securist caracterizat de o nesiguranta cronica si patologica. Un fost coleg din KGB il descria la inceputul mandatului de presedinte drept un individ cu un acut complex de inferioritate, consumat de dorinta de a ajunge sef cu orice pret. Putin foloseste aceleasi unelte si metode sovietice de comanda si control, intimidare, teroare si dezinformare testate de predecesorii sai de mai bine de un secol.

El s-ar dori a fi un Stalin, dar nu are nici macar charisma lui Khrushchev; ar visa la puterea lui Brezhnev, dar nu ar fi reusit vreodata sa-l egaleze macar pe fostul sau sef Andropov. Presedintele rus se afla, mai degraba, in liga si la nivelul unui bataus local de Balcani, un om de teapa lui Slobodan Milosevici. Ceea ce se intampla acum in Estul Ucrainei este relativ reminiscent cu razboiul etnic din Bosnia de la inceputul anilor '90. Raposatul criminal de razboi si fost presedinte Iugoslav Milosevici a folosit aceleasi metode primitive de intimidare, inscenare si teroare psihica si fizica pentru a lansa razboiul din Balcani.

Astazi suntem martorii unei agresiuni similare si la fel de brutale in Ucraina, mascata sub forma unui conflict etnic local, cand de fapt batalia adevarata se da intre Moscova si un Kiev dornic sa scape de sub controlul Kremlinului si sa se alature unei Europe moderne si prospere. Putin este demascat astazi mai mult ca oricand ca fiind un individ care cere respectul sau acceptul Vestului si al Americii, oferind in schimb dispretul si neincrederea in egala masura. In acelasi timp si cu aceeasi nonsalanta, el isi condamna sistematic propriul popor la mizerie si manipulare, impunand un control securist si o amnezie istorica colectiva.

Doborarea zborului MH17 ar putea insemna inceputul sfarsitului marelui mit de invincibilitate si "eternitate" politica a lui Vladimir Putin. El este astazi mai efemer ca multi dintre predecesorii sai si compromis dincolo de capacitatea sa de intelegere. Formidabilul "campion" rus se regaseste astazi expus si vulnerabil in corzile unui ring mondial, incapabil sa pareze lovitura dupa lovitura. Putin reuseste sa manipuleze Europa acestor timpuri, de la Kiev la Berlin, prin distributia de gaz si petrol.

Poate acest avantaj insa sa fie suficient de solid astfel incat sa il scape de furia Washingtonului si a partenerilor sai vest-europeni dupa masacrarea pasagerilor MH17? Kiev-ul are simpatia si suportul unanim al natiunilor civilizate si toate sansele sa reziste presiunilor enorme impuse de Moscova. Cu sprijinul ferm al Americii si al unei Europe coalizate, Ucraina ar putea rezolva limitarea aprovizionarii cu energie si chiar rambursarea imediata a creditelor datorate Rusiei.

Paradoxal si neindoielnic, Putin continua sa se creada indispensabil si nemuritor in Rusia secolului al XXI-lea. El are distincta impresie, exprimata adeseori celor apropiati, ca va ramane presedinte pe viata. Are convingerea ca este un demn urmas al tatucului Stalin pentru urmatoarii treizeci de ani sau poate pentru eternitatea istorica a Rusiei. Soci, extravaganta sa dea 50 de miliarde de dolari, va fi urmata de o alta validare de proportii - campionatul Mondial de Fotbal din 2018. Pentru fostul colonel de securitate, banii si sportul au devenit astazi arme moderne si sofisticate, folosite pentru a demonstra poporului rus si lumii intregi omnipotenta sa "legendara".

Putin a reusit sa transforme lumea civilizata si in special Europa de Vest intr-un complice la crimele sale, folosind lideri de talia Angelei Merkel si al lui Francois Hollande pentru a-si consolida puterea si duce la bun sfarsit multe nelegiuiri. Gazduind Cupa Mondiala in 2018, tiranul numarul unu al lumii ar arata poporului sau si intregii lumi validarea politicii sale primitive si machiavelice. Cum ar putea lumea civilizata sa ramana partasa la manevrele letale si arogantei obscene ale lui Putin?

Cum ar fi sa permitem cu totii o noua mascarada in mai putin de patru ani de la cosmarul si tragedia lui MH 17? In contextul in care gazduirea ambelor Cupe Mondiale din 2018 si 2022 au fost castigate printr-un proces de selectie contaminat de mita de catre Rusia si Qatar, cum ar putea oare Olanda, Franta sau Malaezia juca fotbal cu Putin in tribune? Ar fi ca si cand fiecare meci ar avea loc pe un cimitir in care zac 298 de oameni.

Sanctiunile economice impuse Rusiei ar trebui obligatoriu extinse, astfel incat sa includa si relocarea urmatorului campionat mondial de fotbal. Daca omenirea nu va fi capabila sa se coalizeze si sa il pedepseasca pe Putin pentru crimele comise, atunci obligatoriu va trebui sa previna ca acesta sa devina din nou centrul atentiei globale.

Rusia lui Putin nu poate gazdui cel mai important eveniment sportiv de pe glob in 2018! Atat FIFA cat si presedintele ei, Sepp Blatter, au obligatia fundamentala de a redobandi macar o farama de integritate pentru institutia pe care o gestioneaza si care s-a dovedit a fi cea mai corupta organizatie non-profit din lume.

Lasand Rusia si pe Putin sa gazduiasca acest important eveniment sportiv ar fi ultimul afront adus memoriei victimelor zborului MH-17. Noua gazda ar trebui sa devina Olanda (alaturi de Belgia si Luxemburg poate), tara cu cel mai mare numar de victime in atacul asupra zborului MH 17. Daca Olanda nu ar accepta aceasta onoare (greu de crezut insa), atunci Statele Unite ar putea sa preia acest rol de organizator al celui mai indragit sport din lume.

Nu mai ramane niciun dubiu ca Rusia nu a fost si nu va deveni vreodata o reala democratie, de tip vest european, la fel cum ea astazi nu este nici macar o umbra a supraputerii din anii'70. Rusia este condamnata din punct de vedere istoric si geopolitic la o conducere autocratica, daca nu chiar dictatoriala. Argumentul este simplu - cultura si mentalitatea locale nu permit si nici nu accepta guvernarea pe un model occidental de tip francofil sau anglo-saxon. Boris Ieltin, predecesorul lui Putin, a preluat stafeta de la Mihail Gorbaciov, ultimul secretar general al URSS, ambii fiind considerati inepti si impotenti in a conduce cea mai mare tara din lume.

Succesiunea lui Putin la conducerea Rusiei este rezultatul direct al derivei, declinului si in final al colapsului fostului imperiului sovietic. Sarcina de a recrea marea imparatie rusa au fost incredintata unui fost agent KGB care a readus "legea si ordinea" in maniera si stilul tipic serviciilor secrete sovietice.

Daca nu Putin, cine altcineva ar fi putut prelua conducerea acestei tari mamut si a economiei sale? Ce modelde autocratice sau autotaritarism cu fata mai umana si mai civilizata ar putea oferi Rusia omenirii? Putin, marea speranta rosie, a intrat astazi intr-un declin politic fara precedent si, mai ingrijorator pentru el, a ramas fara solutii si prieteni adevarati.

Ucraina astazi ar trebui sa cedeze acea "Republica din Donetk" Rusiei cu toti "voluntarii", "revolutionarii", "muncitorii" si "insurgentii" ei cu tot. Acea zona este si va ramane toxica pentru generatii, la propriu si la figurat, dar mai ales pentru un popor civilizat care doreste o reala integrare europeana si globala. Putin si ortacii sai din Estul Ucrainei sunt si raman ce am vazut cu totii la televizor - barbari, hoti, criminali si degenerati.

La pierderea colosala a Crimeii, o bucata de baragan ucrainian insangerat nu mai are o importanta strategica, economica si nici macar politica pentru Ucraina, dar mai ales pentru Europa. Kiev-ul ar trebui sa gestioneze si sa stabilizeze numai ceea ce are sub control astazi, cu ajutorul imediat si foarte generos al Europei si al Americii. Un Marshal Plan local ar readuce nu numai un echilibru imediat si imperativ, dar si o pace de lunga durata care ar lega Ucraina de Europa pentru totdeauna, izoland in acelasi timp Rusia lui Putin intr-o maniera reala si exemplara.

Statele Unite, Marea Britanie si NATO vor trebui implicate spontan intr-o formula militara de anvergura pentru a consolida granita cu Ucraina, Polonia si mai ales cu Romania. Putin si-a dorit sa destabilizeze si sa compromita Ucraina si conducerea ei. Pentru moment el este sub asediul unei crize internationale de proportii monumentale si fara precedent. Napasarea, aroganta si violenta actiunilor sale garanteaza cu certitudine consolidarea flancului vestic al Rusiei de catre NATO. In plus, accelerarea intrarii Ucrainei in Uniunea Europeana este ca si asigurata in timp ce discreditarea Rusie si a liderului sau nu au ajuns nici macar la apogeu.

Time Magazine, Newsweek, DerSpiegel, Paris Match si alte influente publicatii mondiale agreeaza la unison ca Vladimir Putin a devenit inamicul public numarul unu in aceste zile. Alfel spus pe meleaguri romanesti si amintindu-ne de prolificul Marin Preda, Putin a devenit astazi cel mai urat dintre pamanteni.

Stefan Minovici este un dezvoltator si un ziarist roman-amarican stabilit la New York din 1979. Specializat printre altele in proiecte internationale si de securitate nationala, d-nul. Minovici este si consilier politic special pentru Europa Centrala si de Rasarit, afiliat cu lideri ai Congresului si Senatului SUA, cat si cu organizatii industriale din gruparea Fortune 500.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.