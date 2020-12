Liubov Sobol, o apropiata a disidentului rus Navalnii, a fost eliberata dupa 48 de ore de detentie

Liubov Sobol a postat duminica seara pe Twitter o inregistrare video in care apare pe o strada din capitala Rusiei."Sunt complet nevinovata", a declarat avocata de 33 de ani pentru postul de televiziune independent Dojdi. "Cred ca acest proces penal impotriva mea este o razbunare pentru Navalnii, oricat de absurd ar suna", a adaugat ea.Avocata a fost arestata vineri, la cateva zile dupa ce Navalnii a spus ca a avut o convorbire telefonica cu unul din presupusii sai asasini.Sobol a filmat apoi prezenta politiei la adresa de domiciliu a presupusului angajat al serviciului de informatii interne rus, FSB.Sobol a fost arestata si amendata pentru ca nu a respectat ordinele unui ofiter de politie, potrivit informarii oficiale.Autoritatile ruse spun ca Sobol este anchetata pentru incalcarea proprietatii si amenintari cu violenta. Ea este acuzata ca a patruns in apartamentul unei batrane, acuzatie pe care tanara avocata o neaga.Alexei Navalnii, in varsta de 44 de ani, s-a imbolnavit brusc la bordul unui avion ce efectua o cursa interna, pe 20 august.Doua zile mai tarziu, opozantul rus a fost transportat pentru ingrijirii medicale la Berlin. El continua sa se afle in strainatate si spune ca se va intoarce in Rusia cand va fi posibil.In opinia disidentului rus in varsta de 44 de ani, agenti FSB au incercat sa-l omoare utilizand substanta neuro-toxica Novicioc.Aceasta acuzatie este respinsa de Kremlin, dar a fost sustinuta de teste independente efectuate de Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW), un organism de supraveghere international.