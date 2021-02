Medicul care l-a tratat pe Navalnii dupa ce a fost otravit a murit brusc. "Stia mai mult decat oricine despre starea lui Alexei"

Navalnii si-a indemnat sustinatorii la noi proteste "prin care sa scape Rusia de hoti"

Vizita sefului diplomatiei europene

Maximishin era medic sef adjunct in cadrul Spitalului de Urgenta din Omsk, locul in care a ajuns Navalnii dupa ce a fost otravit cu noviciok.Spitalul a transmis joi, 4 februarie, un comunicat de presa, relatand ca Serghei Maximishin a murit "brusc" la varsta de 55 de ani."Cu regret, va informam ca medicul sef adjunct pentru anestezie si resuscitare din cadrul Spitalului de Urgenta №1, asistent al departamentului Universitatii medicale de stat din Omsk, doctor in stiinte medicale, Maksimishin Serghei Valentinovici a murit brusc", se spune in comunicatul transmis de Spital, fara a se preciza cauza decesului.Navalnii a fost internat initial la sectia de otravire din cadrul spitalului de urgenta Nr.1 din Omsk, in 20 august 2020, dupa ce a fost otravit cu Novichok, in avionul in care se afla si care se indrepta din Siberia catre Moscova . Avionul a aterizat de urgenta in Omsk, dupa ce starea lui Navalnii s-a inrautatit.Maximishin nu a oferit nicio informare de presa, la momentul internarii lui Navalnii. In calitate de medic sef adjunct al spitalului pentru anestezie si resuscitare, el a fost unul dintre cei mai importanti medici de la nivelul spitalului, relateaza CNN.Lui Navalnii i-a fost indusa, medical, coma, la internare iar dupa multiple interventii externe, inclusiv pe linie diplomatica, el a fost scos din Rusia si dus in capitala Germaniei, unde a petrecut cinci luni pentru a se recupera dupa otravire.Leonid Volkov, seful de cabinet al lui Navalny , a confirmat ca Maximishin a fost insarcinat cu tratarea liderului opozitiei. "Serghei Maximishin conducea departamentul care l-a tratat pe Alexey Navalnii, fiind responsabil cu tratamentul sau - in special de decizia privind coma indusa medical", a declarat Volkov pentru CNN."Maximishim stia mai mult decat oricine altcineva despre starea lui Alexei, asa ca nu pot respinge posibilitatea unui joc prostesc. Cu toate acestea, sistemul medical din Rusia este foarte slab si nu este neobisnuit ca medicii de varsta lui sa moara brusc. Ma indoiesc ca vor exista investigatii despre moartea sa", a adaugat el. CNN arata ca a solicitat detalii suplimentare de la autoritatile locale cu privire la cauza mortii lui Maximishin. "Moartea lucratorilor medicali din prima linie rusa, a devenit un subiect incarcat politic in tara, pe fondul pandemiei Covid-19. CNN nu are dovezi ca moartea lui Maximishim ar fi fost provocata in mod intentionat" transmite televiziunea.Ministrul Sanatatii din regiunea Omsk a informat ca Maximishin a lucrat la spital timp de 28 de ani si a salvat mii de vieti umane.Navlanii a revenit recent in Rusia, iar saptamna aceasta a fost condamnat la inchisoare pentru incalcarea conditiilor de proba ale unei sentinte anterioare. Verdictul a starnit nenunmarate proteste la nivel national, autoritatile ruse intervenind in forta pentru reprimarea manifestatiilor. Actiunile politiei din Rusia au starnit reactii de dezaprobare in randul liderilor din UE si SUA Navalnii acuza ca a fost otravit cu ajutorul serviciilor de securitate ruse, la comanda presedintelui Vladimir Putin , acuzatii pe care Kremlinul le-a negat in repetate randuri. O ancheta CNN-Bellingcat din decembrie concluzioneaza ca Serviciul rus de securitate (FSB) ar fi fost implicat in otravirea lui Navalnii. Alexei Navalnii si-a chemat joi sustinatorii sa "depaseasca frica" si sa elibereze Rusia "de hoti". "Nu va lasati pacaliti de aceasta iluzie de forta", a scris el, intr-o postare pe Instagram, potrivit AFP."Ei pot sa se mentina la putere si sa o foloseasca pentru imbogatirea lor personala sprijinindu-se doar pe frica voastra. Dar noi, depasind aceasta frica, noi vom putea sa ne eliberam Patria de aceasta banda de hoti care o ocupa", a scris Navalnii intr-un mesaj publicat pe contul de Instagram.Aproximativ 1.400 de persoane au fost arestate, marti, in zece orase din Rusia, in timpul demonstratiilor de sustinere a liderului opozitiei Alexei Navalnii, care a primit o condamnare la inchisoare.Societatea civila rusa si mass-media s-au ridicat joi in fata amplorii represiunii care ii vizeaza pe sustinatorii adversarului Alexei Navalnii, un dosar care se afla in centrul unei vizite in Rusia a sefului diplomatiei europene.Acesta din urma, spaniolul Josep Borrell, soseste joi seara pentru un schimb a doua zi cu ministrul de externe Sergey Lavrov. Intalnirea promite sa fie dificila, Moscova calificand criticile occidentale drept "interferente". Alexei Navalnii a fost condamnat marti la doi ani si opt luni de inchisoare pentru incalcarea conditiilor unui control judiciar din 2014. El sustine ca presedintele Vladimir Putin incearca sa-l reduca la tacere dupa ce a supravietuit unei otraviri vara trecuta.De asemenea, va fi judecat vineri intr-un alt caz, pentru defaimare. Majoritatea asociatilor sai apropiati au fost arestati sau urmariti penal. Joi seara, locuinta lui Lioubov Sobol, aflata in arest la domiciliu, a fost din nou perchizitionata de politie, a declarat pe Twitter avocatul si sotul aliatei lui Navalnii.Arestarile jurnalistilor, precum cea a lui Serghei Smirnov, redactor-sef al site-ului de stiri Mediazona, condamnat la 25 de zile de inchisoare, au fost, de asemenea, puternic denuntate."Facem apel autoritatilor ruse sa puna capat violentei politiei, incalcarilor masive ale drepturilor fundamentale", au scris 25 de personalitati din organizatiile pentru drepturile omului.Ca urmare a amplorii arestarilor, centrele de detentie din Moscova sunt supraaglomerate cu persoane acuzate sau condamnate pentru ca au demonstrat fara autorizatie, o infractiune pedepsita cu 15 zile de inchisoare.Din lipsa de spatiu, zeci dintre acestia au fost retinuti intr-un centru de detentie pentru migranti, la 66 de kilometri de capitala, in Sakharovo. Rudele fac coada acolo, uneori timp de cateva zile, pentru a le livra colete."Nu exista niciun stat de drept in Rusia", a denuntat Denis Bondarenko, un avocat in varsta de 27 de ani prezent pentru a livra produse de baza rudelor incarcerate.