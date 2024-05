Micile dragalasenii dintre Putin si Ludmila: Un vampir...O imposibila

Ludmila Putina si-a descris odinioara barbatul ca fiind un vampir. Vladimir Putin a sugerat, la un moment dat, ca oricine rezista langa sotia sa mai mult de trei saptamani merita statuie.

In timp ce anuntul de saptamana trecuta privind divortul primei familii din Rusia a cazut ca un trasnet in Piata Rosie, acum rusii se intreaba de ce a fost ales fix momentul acesta. Este ca si cum ai spune ca ai nevoie de 30 de ani de casnicie pentru descoperirea incompatibilitatilor.

The Telegraph descrie momentul anuntului: Era joi seara, la un spectacol de balet organizat la Esmeralda.

Cum se vede divortul presedintelui rus pe Internet: Un Putin mic la orizont?

Vladimir Putin si Ludmila au trecut pe langa un reporter care i-a intrebat, intr-o doara, daca este adevarat ca s-au despartit. "Este adevarat", a spus presedintele, acum in varsta de 60 de ani, iar Ludmilla a adaugat: "Casnicia noastra a luat sfarsit pentru ca nu ne mai petrecem timp impreuna".

Episodul a fost atat de sec incat mai toata lumea a simtit ca exista si ceva ascuns. "Este un lucru fara precedent. In ultimii 200 de ani, niciun lider rus nu a ridicat valul de pe viata sa privata", spune Olga Kryshtanovskaya, comentator al vietii mondene.

Cea mai raspandita teorie care circula prin Moscova este cea ca ambii au decis sa puna punct lucrurilor. Au circulat zvonuri legate de exilarea Ludmilei intr-un bunker de la granita cu Estonia sau legate de aventurile extraconjugale ale lui Putin. Dar niciunul dintre acestea nu au fost confirmate, intr-un fel sau altul.

Povestea inceputului

Ludmila s-a nascut in Kaliningrad si de mica a dovedit un talent pentru limbile straine. A devenit stewardesa la liniile aeriene Aeroflot. Si-a dat demisia in toiul unui scandal in care compania aeriana era acuzata ca a cumparat de pe piata neagra sanvisurile cu care isi servea pasagerii.

La inceputul anilor '80 urma cursuri de spaniola la Universitatea Leningrad, moment in care l-a cunoscut pe Vladimir, tanar agent KGB a carui slujba era sa supravegheze vizitele strainilor. Legenda spune ca prima intalnire a celor doi a fost la un spectacol de comedie cu Arkadi Raikin, fosta celebritate a scenei care facea glume pe seama Partidului Comunist.

Cati bani va obtine sotia lui Putin in urma divortului

Fiica fermierului si fiul politistului s-au casatorit in 1983 si s-au mutat in Dresda (Germania), din cauza serviciului lui Vladimir. A fost poate primul moment in care Ludmila a inceput sa se intrebe daca a facut alegerea corecta.

In singura biografie a fostei Prime Doamne a Rusiei, scrisa de jurnalistul Oleg Blotski, Ludmila spune ca sotul sau era de parere ca "o nevasta trebuie sa-si stie locul si sa faca totul prin casa". Insarcinata in sapte luni cu a doua fiica a cuplului, Ekaterina, Ludmila cara toate cumparaturile si urca etajele pana la micul apartament in care locuiau.

Lucrurile nu s-au imbunatatit odata cu intoarcerea in Leningrad, unde vechea Uniune Sovietica se prabusea. Intr-o zi a anului 1990, Ludmila a fost implicata intr-un accident de masina care a bagat-o in coma si a lasat-o cu cateva fracturi. Vladimir, la vremea aceea viceprimar al Moscovei, era prea ocupat cu o delegatie americana in fruntea caruia se afla Ted Truner, pentru a-si putea vizita sotia la spital.

Ce-i drept, nu toate momentele casniciei au fost neplacute. Irene Pietsch, prietena a doamnei Putin, povesteste cum a auzit-o spunand si lucruri bune despre sotul ei. "Nu bea si nu ma bate", ar fi spus Ludmila. Pe de alta parte, insa, in viziunea sa, Vladimir este "un vampir care suge toata energia".

Odata cu ascensiunea la putere a lui Putin, relatia ciudata dintre cei doi a devenit si mai evidenta. Prima Doamna a Rusiei nu are niciun rol formal si, potrivit lui Serghei Markov, lector la Universitatea din Moscova, multi rusi cred ca obiceiul liderilor lumii de a-si duce sotiile la reuniunile internationale este de-a dreptul stanjenitor.

Nimeni nu se indoieste de faptul ca viata Ludmilei n-a fost prea usoara, la Kremlin.

