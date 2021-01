Ministrii de externe din UE analizeaza luni un raspuns pentru Putin, in cazul arestarii lui Navalnii. Tarile baltice cer sanctiuni dure

Ancheta disidentului

Pozitia tarilor baltice

Cele trei tari baltice solicita sanctiuni mai dure din partea UE impotriva Moscovei, dar majoritatea statelor membre par inclinate sa mai astepte inainte de a decide masuri mai stricte contra Rusiei.Dupa arestarea sa in 17 ianuarie, Aleksei Navalnii (44 de ani) a ripostat marti, difuzand o ancheta despre imensa si fastuoasa proprietate de care ar beneficia presedintele Vladimir Putin pe malul Marii Negre si a carei construire ar fi costat peste 1 miliard de euro.Navalnii a fost arestat la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova , dupa ce a revenit de la Berlin, unde fusese spitalizat din august anul trecut din cauza otravirii cu agentul neurotoxic Noviciok.In lumina protestelor legate de detentia lui Navalnii desfasurate in numeroase orase din Rusia schimbarea pluteste in aer, potrivit ministrului de externe lituanian Gabrielius Landsbergis."Acest lucru il face pe (presedintele rus Vladimir) Putin atat de agitat", a spus Landsbergis inaintea inceperii reuniunii de la Bruxelles cu omologii sai din UE."Iata de ce el a arestat 3.500 de oameni pe strazi. Iata de ce i-a arestat pe domnul Navalnii si pe sotia acestuia", a spus seful diplomatiei lituaniene.Estonia, Letonia si Lituania - care au facut parte din Uniunea Sovietica - vor ca Uniunea Europeana sa adopte o pozitie mai dura fata de Moscova.La randul sau, ministrul de externe german Heiko Maas a condamnat tratamentul la care au fost supusi manifestantii in Rusia si a solicitat punerea imediata in libertate a acestuia. '"Oricine are dreptul de a-si exprima opinia si de a participa la demonstratii, in conformitate cu Constitutia rusa", a spus el.