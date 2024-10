Ministrul grec de externe nu se teme pentru relatiile cu Rusia: Lavrov m-a rugat sa il invit pentru a pregati vizita lui Tsipras la Moscova

Grecia a decis sa trimita "catre est si vest, catre toti care ii sunt si nu ii sunt prieteni" mesajul ca vor fi luate masuri in cazul in care cineva incalca principiile suveranitatii nationale si respectul fata de aceasta tara, afirma ministrul grec de externe Nikos Kotzias, intr-un interviu difuzat duminica de agentia elena de presa AMNA.

"A trecut vremea cand se considera ca diplomatia inchide ochii", adauga ministrul.

Intrebat in legatura cu tensiunile din ultimele zile din relatiile greco-ruse si posibila anulare a vizitei omologului sau rus la Atena, Kotzias a declarat ca nu este ingrijorat si si-a exprimat speranta ca toate problemele vor putea fi rezolvate in mod amical.

"Serghei Lavrov, pe care il consider unul dintre cei mai buni diplomati de pe scena internationala si cu care am o relatie de prietenie, m-a rugat sa il invit pentru a pregati vizita premierului Alexis Tsipras la Moscova, la invitatia Rusiei (...) Daca vrea sa vina, este binevenit. In cazul in care considera ca trebuie sa se alinieze cu cei pe care i-am expulzat sau cu cei carora nu le-am permis accesul, este dreptul sau", a spus ministrul grec.

El a subliniat ca nu se teme pentru relatiile greco-ruse. "Sunt preocupat de o schimbare care are loc in tara noastra. Cand le cer soldatilor turci sa plece din Cipru, ei imi raspund ca nu este patriotic. Cand le cer sa rezolve problema numelor, problema Skopje, imi spun sa nu ne grabim. Cand iau masuri impotriva celor care incalca dreptul international si regulile ospitalitatii dintr-o tara, ei spun ca nu trebuia. Nu inteleg de ce. Pe de o parte, unii folosesc retorica urii in tara si fata de tari mici cum sunt Macedonia de Nord, Albania si altele si pe de alta parte, cand regulile noastre sunt incalcate de tari mai mari, ni se spune sa ne supunem", a denuntat Kotzias.

Seful diplomatiei grecesti a afirmat totodata, legat de recentul acord de la Prespes privind schimbarea numelui actualei Foste Republici Iugoslave a Macedoniei (FYROM) in Macedonia de Nord, ca erau intrunite conditiile pentru un acord, respingand opiniile ca acesta ar fi fost prematur. "Vrem o FYROM sub influenta Turciei sau una cu care sa avem o relatie de prietenie? Vrem o FYROM in care sa se dezvolte fundamentalismul slav si cu curente de terorism din Nord catre Macedonia greaca sau vrem sa eliminam cauzele si posibilitatile de intarire a fundamentalismului slav si terorismului in Nord? Vrem o tara stabila si legata de noi financiar, geografic si social sau una care ne considera dusman?" - a remarcat el.

Ministrul grec de externe a subliniat de asemenea in interviu ca intr-o negociere sunt necesare compromisuri. "Dar am reusit sa obtinem abolirea iredentismului, recunoasterea frontierelor, recunoasterea faptului ca trebuie sa-si schimbe numele in Macedonia de Nord si sa faca schimbari constitutionale", a spus Kotzias.

Ministrii de externe de la Atena si Skopje, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, au semnat la 17 iunie acordul ce prevede schimbarea numelui actualei Foste Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord, deschizandu-i calea pentru aderarea la Uniunea Europeana si NATO.

De la independenta vecinului sau in 1991, Grecia s-a opus mentinerii numelui Macedoniei, deoarece ea are propria provincie nordica cu acelasi nume, care a fost leaganul imperiului lui Alexandru Marele, bijuterie a patrimoniului istoric grec. Cei doi tineri actuali prim-ministri au trebuit sa faca fata unor reactii puternice in tarile lor, din partea opozitiei de dreapta si din partea unei parti nationaliste a opiniei publice.

Intrarea in vigoare a acestui acord, in principiu in termen de sase luni, ar urma sa ridice blocada greceasca pentru aderarea micului stat balcanic la UE si NATO. De partea macedoneana, acordul trebuie ratificat de Parlament, aprobat prin referendum si activat printr-o revizuire constitutionala. Acesta va fi apoi supus ratificarii de catre Parlamentul grec.

La 11 iulie, Grecia a anuntat expulzarea a patru diplomati si unor personalitati ruse, sub acuzatia ca au incercat sa intervina pe langa dreapta nationalista si mediile ortodoxe pentru a sabota acordul incheiat la jumatatea lunii iunie intre Atena si Skopje pentru a rezolva disputa dintre ele veche de 27 de ani privind utilizarea numelui Macedonia. Ministerul rus al Afacerilor Externe s-a limitat initial sa reactioneze la expulzarea diplomatilor anuntand "luarea unor masuri reciproce", in timp ce Atena a subliniat ca acest caz nu pune sub semnul intrebarii prietenia traditionala greco-rusa.

Dar tonul s-a inrautatit cu noi declaratii ale unei purtatoare de cuvant a ministerului rus, care a deplans miercuri, potrivit presei grecesti, ca Atena a cedat la o "provocare antirusa". In continuare, agentia rusa Tass a anuntat joi amanarea sine die a unei vizite la Atena planificate la toamna a sefului diplomatiei ruse, Serghei Lavrov. La randul lor, joi seara surse guvernamentale elene au subliniat ca aceasta vizita a fost programata la cererea Rusiei si ca Lavrov este binevenit in tara.

