Moscova anunta ca Azerbaidjanul si Armenia au ajuns la un acord de incetare a luptelor in Nagorno-Karabah

"Un acord de incetare a focului este anuntat cu incepere de la orele 12.00, 10 octombrie 2020, in scopuri umanitare", a indicat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citind un comunicat la finalul negocierilor.Purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, a precizat ulterior pentru agentia France Presse ca acordul de incetare a focului va incepe sambata la pranz.Ministrul Serghei Lavrov a afirmat ca acordul de incetare a focului va permite "schimbul de prizonieri de razboi , de alte persoane si de corpuri ale celor ucisi, in acord cu criteriile Comitetului Crucii Rosii".De asemenea, Armenia si Azerbaidjanul au ajuns la o intelegere sa demareze "negocieri substantiale" pentru o rezolvare pasnica a conflictului cu medierea copresedintilor Grupului de la Minsk al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), a precizat ministrul rus.Coprezidat de Rusia , Statele Unite si Franta, Grupul de la Minsk este de la mijlocul anilor 1990 principalul mediator international in acest conflict."Parametrii specifici" ai punerii in aplicare a acordului de incetare a focului vor fi conveniti ulterior, a adaugat Serghei Lavrov.Aceste negocieri intre ministrii de externe armean si azer, la Moscova, au durat peste 10 ore si s-au incheiat tarziu in noaptea de vineri spre sambata.De la 27 septembrie, separatistii armeni din autoproclamata republica Nagorno-Karabah, sprijiniti de Armenia, si fortele azere se infrunta in aceasta regiune muntoasa.Bilantul oficial a urcat vineri la peste 400 de morti, dintre care 22 de civili armeni si 31 azeri. El este insa foarte partial si ar putea fi mult mai ridicat, fiecare tabara afirmand ca a eliminat mii de soldati inamici.