Navalnii il acuza pe fostul cancelar german Gerhard Schroeder ca protejeaza criminali si ca ia bani de la Putin

"Gerhard Schroeder este platit de Putin", a spus Navalnii intr-un interviu aparut miercuri in cotidianul german Bild."Iar daca acum incearca de asemenea sa nege acest atac cu otrava, atunci este extrem de dezamagitor", a adaugat el.Navalnii este in perioada de recuperare in Germania dupa ce a fost otravit cu agentul neurotoxic Noviciok in Siberia in august si l-a acuzat pe Putin ca a ordonat atacul asupra sa. Guvernul rus neaga orice implicare.Intr-un podcast de saptamana trecuta, Schroeder, care are multe legaturi cu Rusia , a spus ca nu exista dovezi clare ca a fost vorba de un atac, in ciuda descoperirilor expertilor german conform carora Navalnii a fost otravit cu respectivul agent neurotoxic, dezvoltat in perioada sovietica."Este in continuare fostul cancelar al celei mai puternice tari din Europa. Acum este curierul lui Putin, ii protejeaza pe criminali", a declarat Navalnii.El a mai spus ca nu exista niciun dubiu ca Schroeder a beneficiat de plati secrete din partea lui Putin.In timpul mandatului sau (1998-2005), Schroeder, un social-democrat, a colaborat strans cu Putin si este in continuare prieten cu el. Dupa ce a iesit din politica, a ocupat posturi de conducere in companii energetice rusesti.El este in prezent presedinte al proiectului de gazoduct Nord Stream 2, unde singurul actionar este compania rusa Gazprom , si conduce de asemenea board-ul companiei energetice de stat Rosneft din Rusia Schroeder este de asemenea si presedintele board-ului gazoductului Nord Stream, deja finalizat.