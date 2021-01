Navalnii: Putin este atat de furios ca am supravietuit, ca a cerut sa fiu inchis

"Putin este atat de furios ca am supravietuit incercarii sale de a ma otravi, ca a ordonat FSIN (Serviciului Federal al Penitenciarelor) sa mearga in instanta si sa ceara schimbarea sentintei mele cu suspendare intr-una cu executare", a scris Navalnii pe pagina sa de Twitter pe 12 ianuarie, potrivit Radio Europa Libera "Asta, in ciuda faptului ca sentinta mea cu suspendare s-a incheiat pe 30 decembrie", a adaugat el.Navalnii se afla in prezent in Germania, dupa ce a fost transportat acolo pentru ingrijiri medicale de urgenta in urma otravirii sale in Rusia , in august trecut.Testele de laborator efectuate in Germania, Franta si Suedia au stabilit ca Navalnii a fost otravit cu o neurotoxina din clasa Noviciok, concluzie confirmata de Organizatia Internationala pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW).Kremlinul a negat orice implicare in atac.In octombrie, Marea Britanie, impreuna cu Uniunea Europeana, au impus interdictii de calatorie si inghetarea activelor pentru sase inalti oficiali rusi si un centru de cercetare stiintifica de stat pentru "tentativa de asasinare" a lui Navalnii.CITESTE SI: