Opozantul Kremlinului, Aleksei Navalnii, risca sa fie incarcerat 3 ani 5 luni daca se intoarce in Rusia

Navalnii a anuntat miercuri ca intentioneaza sa se intoarca duminica in Rusia pentru prima oara dupa ce a fost otravit in august cu agent neurotoxic din familia Noviciok, in pofida riscului de a fi inchis la revenirea din Germania.Kremlinul neaga orice implicare in otravirea sa, afirmand ca nu a vazut niciun fel de dovezi ca acesta ar fi fost otravit si a declarat ca poate sa se intoarca in Rusia oricand doreste.Navalnii a ignorat miercuri lista crescanda a amenintarilor judiciare la adresa lui, calificand dosarele penale impotriva sa - dintre care cel putin doua sunt pe rol - drept fabricate pentru a-i zadarnici ambitiile politice.Vadim Kobzev, unul dintre avocatii lui Navalnii, a declarat joi pentru Reuters ca opozantul rus a fost inscris pe lista persoanelor date in urmarire nationala pentru ca serviciul penitenciar rus il acuza ca nu s-a prezentat la biroul sau din Moscova la sfarsitul anului trecut in legatura cu o condamnare la detentie - cu suspendare - pentru delapidare.De asemenea, Rossiiskaia Gazeta, organ de presa oficial al guvernului rus, scrie joi ca Navalnii este dat in cautare nationala si ca poate fi arestat imediat ce va calca pe pamant rusesc, potrivit EFE.Navalnii a fost dat in urmarire nationala la 29 decembrie de catre Serviciul penitenciar rus (FSIN) pentru ca s-ar fi sustras in mod repetat de la obligatia de a se prezenta in fata autoritatii in virtutea conditiei sale de condamnat la o pedeapsa cu inchisoarea, care ii fusese suspendata, conform ziarului."Mandatul federal de perchezitie si arestare prevede ca persoana respectiva sa fie retinuta imediat dupa ce se stabileste locul unde se afla", releva Rossiiskaia Gazeta.Navalnii a declarat ca dosarul este fabricat in intregime si ca se afla in Germania in momentul in care fusese convocat, fiind tratat ambulator pentru otravirea sa, asa ca nu a putut sa se prezinte la biroul respectiv. Serviciul penitenciar rusesc sustine insa ca el se externase din spitalul de la Berlin in septembrie si de aceea trebuia sa fi revenit la Moscova pentru a se prezenta in fata organelor statului.Opozantul, care il acuza pe presedintele Vladimir Putin de a fi ordonat otravirea sa in august, a fost condamnat in 2014 intr-un caz de frauda si escrocherie la 3,5 ani de inchisoare, cu suspendare, cu o perioada de proba care a expirat la 30 decembrie, noteaza EFE.Din cauza acestor dosare penale, Navalnii a fost descalificat si nu l-a putut infrunta pe Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din martie 2018, in care Putin a fost reales, conform agentiei de presa spaniole.Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) i-a dat castig de cauza opozantului rus, decizand in 2017 ca sentintele pronuntate impotriva lui si a fratelui sau, Oleg, care a ajuns la inchisoare, au fost "arbitrare"."Teoretic, ei il pot retine imediat ce ajunge (in Rusia), dar initial doar pentru 48 de ore", a spus Kobzev, adaugand ca un tribunal urmeaza sa examineze detalii ale dosarului acestuia la 29 ianuarie, cand ar putea ordona transformarea pedepsei sale cu suspendare in una cu inchisoare cu executare."Tribunalul ar putea sa-si schimbe intreaga condamnare cu suspendare in una cu executare si sa-i dea trei ani si jumatate de inchisoare", a spus Kobzev.Leonid Volkov, un aliat al opozantului rus, a declarat ca Navalnii va deveni cel mai important detinut politic din lume daca va fi incarcerat, comparandu-l cu Nelson Mandela si adaugand ca Navalnii ar putea sa devina un simbol al rezistentei fata de Kremlin.Kremlinul, care nici nu-i pronunta numele, referindu-se la el doar cu formula "pacientul din Berlin", a declarat ca le revine organelor competente sa decida cum va fi el tratat.La 20 august 2020, lui Navalnii i s-a facut rau brusc in timpul unui zbor care il aducea la Moscova de la Tomsk ( Siberia ), ceea ce a fortat echipajul sa efectueze o aterizare de urgenta la Omsk, unde i s-au acordat primele ingrijiri in stare de coma inainte de a fi transferat dupa doua zile la o clinica din Berlin, unde a fost tratat.Medicii germani au stabilit ca politicianul de opozitie in varsta de 44 de ani a fost otravit cu un agent neurotoxic din familia Noviciok, o arma chimica dezvoltata in Uniunea Sovietica.La scurt timp dupa externarea din spitalul berlinez, la 23 septembrie, Navalnii s-a stabilit intr-un apartament din Ibach, un orasel din sud-vestul Germaniei, langa granita cu Elvetia si Franta.