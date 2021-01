Parlamentul European va cere oprirea proiectului Nord Stream 2, investitie de 11 miliarde de dolari, din cauza arestarii lui Navalnii

Investitie de 11 miliarde de dolari

Aleksei Navalnii a fost arestat la sfarsitul saptamanii trecute si plasat in detentie pentru presupusa incalcare a eliberarii sale conditionate, dupa ce a revenit in Rusia pentru prima data de la otravirea sa cu un agent neurotoxic de tip Noviciok.Potrivit Reuters, parlamentarii europeni ar urma sa supuna la vot la ora 15:30 GMT rezolutia, care este asteptata sa fie adoptata, in care cere blocului comunitar sa revizuiasca relatiile cu Rusia in urma arestarii lui Navalnii.Conform unei variante preliminare a acestei rezolutii, consultate de Reuters, Parlamentul European vrea oprirea imediata a lucrarilor de constructie la conducta Nord Stream 2."Parlamentul European cere UE si statelor membre sa revizuiasca cooperarea cu Rusia in diferite domenii de politica externa si cu privire la proiecte precum Nord Stream 2, a carui finalizare UE trebuie sa o opreasca imediat", se arata in rezolutia consultata de Reuters.Gazoductul Nord Stream 2 reprezinta o investitie de 11 miliarde de dolari, finantata jumatate de Gazprom si jumatate de cinci companii europene ( OMV , Wintershall, Engie, Uniper si Shell ). Nord Stream 2 va permite dublarea capacitatii de transport a Nord Stream 1, pana la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel ca o cantitate mai mare de gaze naturale rusesti va ajunge direct in Germania via Marea Baltica, fara a mai trece prin Ucraina Chiar daca cei 1.230 de kilometri ai conductei sunt aproape finalizati, proiectul a fost oprit brusc in luna decembrie 2019, dupa decizia SUA de a sanctiona companiile angajate in acest proiect.Lucrarile au fost reluate luna trecuta iar Gazprom spera sa finalizeze conducta Nord Stream 2 sub Marea Baltica pentru a dubla capacitatea liniei existente. Proiectul este finalizat in proportie de 90% cu doar o portiune de 100 km in apele adanci din largul Danemarcei ramasa sa fie terminata.