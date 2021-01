Presedintele Consiliului European l-a sunat pe Putin si i-a cerut "eliberarea imediata" a disidentului Navalnii

Michel i-a comunicat liderului de la Kremlin "ingrijorarea grava" fata de situatia celui mai cunoscut opozant fata de Kremlin si a facut apel la "respectarea integrala si neconditionata a drepturilor" acestuia, arata un comunicat de la Bruxelles dupa convorbirea telefonica.Oficialul care prezideaza summiturile UE a insistat si ca " Rusia sa treaca urgent la anchetarea completa si transparenta a tentativei de asasinat" impotriva lui Navalnii, care a fost otravit in august anul trecut cu agent neurotoxic Noviciok de tipul celor dezvoltati in fosta Uniune Sovietica.Navalnii a fost spitalizat la Berlin pentru tratament, iar duminica, la intoarcerea la Moscova , a fost retinut chiar pe aeroport si se afla acum in arest preventiv, in asteptarea mai multor proceduri judiciare care il vizeaza. Printre altele, autoritatile ruse au comunicat ca el ar putea fi considerat vinovat de incalcarea conditiilor de eliberare conditionata in urma unei condamnari cu suspendare din 2014.