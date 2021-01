Putin a discutat la telefon cu Macron, inaintea unei reuniuni privind Nagorno-Karabah

Vladimir Putin urmeaza sa-i primeasca luni la Moscova pe presedintele azer Ilham Aliev si prim-ministrul armean Nikol Pashinyan pentru discutii trilaterale privind aplicarea acordului de incetare a ostilitatilor in Nagorno-Karabah, semnat pe 9 noiembrie sub egida Rusiei. Rusia , Franta si Statele Unite coprezideaza Grupului OSCE de la Minsk, principalul mediator international in acest conflict de la mijlocul anilor '90."Avand in vedere (...) stabilizarea situatiei din Nagorno-Karabah, s-a observat ca, in primul rand, in cadrul acestei reuniuni, vor fi luate in considerare noi masuri pentru asigurarea unei vieti pasnice in regiune", a indicat Kremlinul.Emmanuel Macron "a insistat asupra aspectelor umanitare si a reamintit necesitatea initierii unei activitati care sa conduca la o solutionare politica, care va necesita coordonare internationala", a indicat, la randul sau, Palatul Elysee, precizand ca cei doi sefi de stat "au convenit sa mentina o coordonare stransa in aceasta perspectiva."