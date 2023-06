Putin a sarbatorit prin munca implinirea varstei de 65 de ani, anunta Kremlinul

Presedintele rus, Vladimir Putin, si-a aniversat, sambata, implinirea varstei de 65 de ani la Kremlin, unde a prezidat o reuniune privind situatia din Siria, a informat administratia prezidentiala rusa.

Anterior, Kremlinul anuntase ca Putin va imbina actele oficiale cu reuniunile in familie, insa singura informatie transmisa sambata de administratia presedintelui rus a fost ca Putin a prezidat o reuniune a consiliului securitatii nationale, potrivit EFE.

La respectiva reuniune, s-a discutat despre progresele obtinute in Siria datorita activitatii "eficiente" a aviatiei ruse, care a distrus in ultimele saptamani numeroase obiective jihadiste si a lichidat mai multi comandanti ai gruparii teroriste Statul Islamic.

Putin a primit felicitari din partea liderilor principalelor tari aliate, din Republica Belarus, Kazahstan, Armenia si Serbia, dar si din partea presedintelui Comitetului Olimpic International (COI), Thomas Bach.

Este de asteptat ca Putin sa fie felicitat si de lideri ai tarilor occidentale si ai altor puteri mondiale, desi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a exclus contacte cu presedintele american Donald Trump.

Ads

Desi Putin pastreaza suspansul, toti analistii dau ca sigura participarea liderului de la Kremlin la alegerile prezidentiale din martie 2018.

Intrebat in repetate randuri despre posibilitatea de a se pensiona la varsta de 65 de ani, Putin a raspuns ca nu este deloc neobisnuit ca sefii de stat sa ramana la conducere o perioada lunga de timp si adesea il da drept exemplu pe fostul cancelar german Helmut Kohl, care a fost cancelar timp de 16 ani.

In caz de victorie in alegeri, Putin va ramane la Kremlin timp de sase ani, ceea ce ii va permite sa se perpetueze la putere pana in 2024, in total un sfert de secol.

Potrivit ultimelor sondaje, cota de popularitate a lui Putin se invarte in jurul valorii de 80% si, in cazul in care scrutinul ar avea loc chiar acum, presedintele rus ar fi reales cu aproape 70% din voturi.

Tot sambata, mii de partizani ai opozantului Aleksei Navalnii, in prezent in detentie, au protestat in intreaga Rusie fata de presedintele Vladimir Putin.