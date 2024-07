Putin baga spaima in toata lumea: Zeci de noi rachete super performante pentru fortele nucleare ruse

Rusia va avea in acest an noi rachete balistice intercontinentale capabile sa penetreze orice sistem de aparare antiracheta, a declarat marti presedintele rus Vladimir Putin.

"Fortele nucleare ruse vor fi dotate in 2015 cu peste 40 de noi rachete balistice intercontinentale, care vor fi capabile sa treaca de orice sistem de aparare antiracheta, oricat de perfectionat din punct de vedere tehnic ar fi acesta", a afirmat liderul de la Kremlin, cu prilejul deschiderii forumului tehnico-militar 'Armata-2015', la Kubinka, in apropiere de capitala rusa, citat de Interfax.

In acelasi context, Vladimir Putin a subliniat ca Rusia va acorda in continuare o atentie deosebita "realizarii programului de stat in privinta inarmarii si modernizarii complexului militar-industrial".

Presedintele Putin a mai indicat ca Rusia va crea doua noi retele radar care sa controleze zonele strategice de vest si de est, precizand in acelasi timp ca armata rusa a inceput sa primeasca primele noi modele de vehicule blindate care, conform afirmatiilor sale, sunt unice in lume dupa capacitatile de lupta ale acestora.

De amintit ca Rusia critica in mod constant planurile SUA de amplasare in Europa a unor elemente din sistemul lor de aparare antiracheta, iar negocierile dintre Moscova si Washington s-au derulat de la inceput cu mare dificultate pe acest subiect. In contextul conflictului din estul separatist al Ucrainei, dialogul pe aceasta tema a fost practic suspendat.

Diplomatia de la Moscova declara recent ca, in conditiile intaririi potentialului militar al NATO, Rusia isi rezerva dreptul de lua masurile necesare pentru apararea securitatii si a intereselor sale nationale.

"Urmarim pasii SUA si ai aliatilor acestora in ceea ce priveste construirea unui sistem global de aparare antiracheta, precum si alti factori care influenteaza securitatea Rusiei", declara Ministerul rus de Externe.

