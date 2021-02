Putin cere serviciilor secrete sa stopeze campania occidentala contra Rusiei: "O politica de ingradire, menita sa ne puna sub control extern"

Rechizitoriu anti-occidental al ministrului Lavrov la ONU

"Ne lovim de asa-numita politica de ingradire a Rusiei. Nu este vorba despre competitie, care este un lucru firesc in relatiile internationale. Ci este o politica destul de agresiva si consecventa menita sa ne perturbe dezvoltarea, incetinind-o, sa creeze probleme de-a lungul perimetrului nostru apropiat, prin provocarea instabilitatii interne, subminarea valorilor care unesc societatea rusa, pentru ca in final sa slabeasca Rusia si sa o puna sub control extern, exact modul de actiune pe care-l observam in unele tari din spatiul post-sovietic", a spus Putin intr-o interventie la inceputul unei sedinte a conducerii Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB).El a criticat incercarile de "a incatusa" Rusia prin sanctiuni economice, de a bloca mari proiecte internationale, precum gazoductul Nord Stream 2, ingerinta in viata politica si economica si in "procesele democratice". Aceasta atitudine ''neprietenoasa'' fata de Rusia nu se limiteaza la o retorica anti-ruseasca, ci consta de asemenea in ''actiuni reale si practice'', a mai remarcat presedintele rus.Putin a vorbit si despre o ''campanie informationala'' bazata pe acuzatii ''nefondate'', dand ca exemplu contestarea vaccinului rusesc acti-COVID-19, precum si despre securitatea cibernetica, subliniind ca spatiul digital global a devenit scena unei ''competitii geopolitice foarte dure''. Facand apoi o aluzie la opozantul Aleksei Navalnii si la manifestatiile de sustinere a acestuia , liderul de la Kremlin a indicat FSB-ului ca este crucial ''sa fie trasata o linie clara de separatie'' intre lupta dintre partidele politice si acele actiuni ''care nu au nimic de-a face cu democratia'' si care cauta doar sa ''submineze'' stabilitatea si securitatea tarii.Navalnii, despre care K remlinul sustine ca lucreaza pentru CIA-ul american , l-a acuzat pe Putin ca a ordonat FSB-ului sa-l otraveasca anul trecut in august cu substanta chimica Noviciok.Tot miercuri, ministrul de externe rus Serghei Lavrov s-a lansat intr-un rechizitoriu anti-occidental in interventia sa prin videoconferinta la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, criticand printre altele ''egoismul'' tarilor occidentale si dorinta lor de ''a profita de pe urma pandemiei pentru a pedepsi guvernele indezirabile'', consemneaza France Presse.Lavrov a criticat si ''intoleranta fata de punctele de vedere alternative'' manifestata de ''aceia care de decenii predica libertatea de exprimare in lumea intreaga'', dand exemplul interzicerii recente a unor postul TV ruse in Ucraina si in tarile baltice sau interdictiile impuse de retelele de socializare americane care ''manipuleaza deschis opinia publica prin interzicerea sau cenzurarea continuturilor''.In acest timp, MAE rus a taxat drept ''circ'' decizia Uniunii Europene de a impune noi sanctiuni Moscovei pentru incarcerarea lui Navalnii, condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare cu executare pentru incalcarea controlului judiciar.''Ceea ce se intampla acum (...) este o umilire a UE din partea celor care aplica o politica ce este impusa Uniunii in principal de la Washington '', a spus intr-o declaratie de presa purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, ea sustinand ca interesele aparate de unii membri ai UE ''nu raspund intereselor nationale ale popoarelor acestor tari''.