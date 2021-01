VIDEO Putin dezminte vehement ca este proprietarul palatului somptuos de la malul Marii Negre: "Nu-mi apartine, mie sau apropiatilor mei"

"Nu am vazut acest film, din lipsa de timp. Nimic din ce este prezentat in el ca fiind bunurile mele nu imi apartine, mie sau apropiatilor mei", a declarat seful statului rus in cadrul unei intalniri televizate cu studentii rusi.Echipa lui Navalnii a dat publicitatii saptamana trecuta un video in care opozantul isi prezenta acuzatiile legate de palatul care ar fi detinut de Putin, ancheta sa avand pe YouTube nu mai putin de 86 de milioane de vizualizari.