Putin, dezvaluiri rare despre misterioasele sale fiice: Sunt mandru de ele

Presedintele rus Vladimir Putin a vorbit pe scurt despre fiicele sale misterioase, joi, intr-o o conferinta de presa pe care liderul de la Kremlin o organizeaza in fiecare an cu jurnalistii.

Identitatea celor doua fete ale lui Putin, Katerina si Maria, a fost invaluita in mister inca din prima zi in care tatal lor a devenit presedinte al Rusiei, asa ca reporterii au fost curiosi sa afle cine sunt ele, scrie NBC News.

Misterioasele fiice ale lui Vladimir Putin

Fetele s-au nascut in anii 1980, in Germania, unde Vladimir Putin lucra ca spion pentru KGB.

Totusi, Putin a refuzat sa divulge identitatea lor, la rugamintea unui jurnalist, spunand doar ca este mandru de ele, dar ca nu discuta cu nimeni despre familia lui.

"Fetele mele traiesc in Rusia si au studiat doar in Rusia, sunt mandru de ele. Vorbesc fluent trei limbi straine. Nu discut niciodata despre familia mea cu nimeni. Fiecare om are dreptul la viata lui, ele isi traiesc propria lor viata si o fac cu demnitate", a declarat Putin.

Desi de-a lungul vremii au aparut numeroase speculatii in legatura cu identitatea celor doua fete ale presedintelui rus, Kremlinul nu le-a confirmat niciodata.

Un critic al Kremlinului, Alexei Navali, dezvaluia in urma cu cateva luni ca o tanara numita intr-o functie administrativa la prestigioasa Universitate de Stat din Moscova (MGU) ar fi una dintre fiicele lui Putin.

A fost gasita misterioasa fiica a lui Putin? Un critic al Kremlinului face dezvaluiri

Cele doua fete apar in fotografii din copilarie de acum 20 de ani, insa de atunci au disparut din spatiul public.

