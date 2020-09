Putin ii promite premierului italian ca o infiinteze o comisie de ancheta cu privire la cazul lui Aleksei Navalnii

Lui Aleksei Navalnii i s-a facut rau, la 20 august, la bordul unui avion, in Siberia , care-l aducea la Moscova , dupa ce a baut un ceai pe un aeroport.El este spitalizat de la 22 august in Germania, care a anuntat ca opozantul a fost otravit cu un agent neurotoxic de tip noviciok. Rusia dezminte orice implicare in otravirea lui Navalnii."Presedintele Putin mi-a dat asigurari (intr-o recenta convorbire la telefon) ca Rusia intentioneaza sa clarifice ce s-a intamplat si mi-a spus ca va crea o comisie de ancheta si ca este pregatit sa colaboreze cu autoritatile germane", a declarat Conte intr-un interviu publicat joi de ziarul Il Foglio."Cooperarea este cea mai buna modalitate de a impiedica acest eveniment dramatic sa afecteze in mod negativ relatiile dintre Uniunea Europeana (UE) si Rusia", apreciaza premierul italian.