Putin: "Maia Sandu este presedinte al Republicii Moldova, dar este si cetateana a Romaniei". Ce spune despre retragerea trupelor ruse din Transnistria

"Maia Sandu, in calitate de reprezentant al unei forte politice, nu a spus nimic nou, noi demult auzim declaratiile liderilor occidentali despre necesitatea retragerii contingentului nostru de pacificatori. Maia Sandu este presedinte al Republicii Moldova , dar este si cetateana a Romaniei", a subliniat Putin."In general, noi suntem pentru retragerea pacificatorilor (rusi), dar dupa ce va fi creata o situatie favorabila, va fi stabilit un dialog decent intre Transnistria si cealalta parte a Moldovei, atunci cand se va merge pe o cale pasnica de aplanare a situatiei", a declarat Putin.Presedintele rus a reamintit de esecul "Planului Kozak", care, potrivit lui Putin, avea sa solutioneze problema transnistreana."Noi cu fostul presedinte (al Republicii Moldova , Vladimir) Voronin am fost foarte aproape de aceasta (de solutionare). Insa, in ultimul moment, liderii tarilor occidentale l-au presat, el a renuntat, s-a disociat de intelegerile anterioare si solutionarea problemei transnistrene a fost amanata pe un termen nedeterminat. De ce? Nu este clar deloc! Ulterior i-am intrebat pe omologii mei din UE , de ce ati procedat asa? Au zis ca asa a iesit! Nu ne vom axa pe detalii, insa mai devreme sau mai tarziu aceasta problema va trebui rezolvata", a mai spus Putin.Dupa alegerea in functia de presedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu a declarat ca Rusia trebuie sa-si retraga din Transnistria munitiile si trupele din cadrul Grupului Operativ (GOTR), creat pe ramasitele fostei Armate a 14-a sovietice in Transnistria, iar misiunea de pacificare trebuie transformata in una civila sub egida OSCE.In perioada sovietica, depozitul de la Cobasna era cunoscut ca depozitul nr. 1411 de munitii de artilerie, reprezentand arsenalul strategic al Districtului militar Sud-Vest al URSS. Dar cea mai mare parte a munitiilor a fost stocata aici dupa retragerea trupelor sovietice din fosta Republica Democrata Germana (RDG), Cehoslovacia si alte tari din fostul Pact de la Varsovia. Conform cifrelor oficiale, aici ar fi stocate in prezent peste 20.000 de tone de arme si munitii.