Putin s-a scufundat in cautarea unei fregate a tarului Alexandru al II-lea

Presedintele rus, Vladimir Putin, s-a scufundat luni in Marea Baltica pentru a ajunge la o ambarcatiune de pe vremea tarului Alexandru al II-lea, scufundata inca din 1869.

Drumul pana la ambarcatiunea Oleg, realizat cu o limuzina subacvatica ce costa 2,4 milioane de dolari, a durat jumatate de ora, liderul de la Kremlin aratandu-se interesat de proiectele de cercetare subacvatice ale Rusiei, informeaza Ria Novosti.

Fregata Oleg s-a scufundat 60 de metri sub suprafata apei, in timpul unui exercitiu naval. A ajuns pe fundul apei in numai 12 minute, interiorul sau si armele ramanand aproape intacte.

Cunoscut pentru interesul sau pentru tot ce inseamna aventura exotica, liderul rus a facut, in 2011, scuba-diving in stramtoarea Kerci, ce uneste Marea Neagra de Azov, intorcandu-se cu doua ulcioare de ceramica din secolul VI.

In 2009, tot Putin a coborat pe fundul lacului Baikal, cel mai mare lac de apa dulce din lume, pentru a verifica nivelul de poluare.

