Rusia a pregatit un plan pentru independenta Kosovo

Rusia are pregatit un plan, in cazul in care Occidentul recunoaste independenta Kosovo, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, transmite Reuters.

"Nu ii vom imita. Daca cineva ia o decizie stupida si ilegala, aceasta nu inseamna ca si noi trebuie sa facem la fel. Dar evident ca acesta va fi un semnal pentru noi si vom reactiona la un asemenea comportament al partenerilor nostri pentru a ne proteja propria securitate. Avem pregatit un plan si stim ce vom face", a spus Putin.

Anterior, Putin calificase drept "imorala si ilegala" orice sustinere pentru o declaratie "unilaterala" a independentei Kosovo, in conditiile in care Consiliul de Securitate al ONU urmeaza sa se reuneasca in cursul zilei, la cererea Serbiei si Rusiei, potrivit AFP.

Ministrul de externe Serghei Lavrov respinsese insa miercuri ideea ca Rusia sa adopte sanctiuni impotriva Kosovo sau a tarilor care ii recunosc independenta. "Rusia nu va recurge la nicio masura punitiva impotriva nimanui. O asemenea sugestie este absurda. Suntem siguri insa ca recunoasterea independentei ar fi o greseala", a spus el, citat de Reuters.

Rusia a cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate pentru joi, in legatura cu independenta iminenta a Kosovo, declarandu-se totusi pesimista in legatura cu rezultatul, dupa o reuniune cu reprezentantii UE marcata de "divergente radicale".

Ads