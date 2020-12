Rusia deschide o ancheta impotriva lui Navalnii, suspectat de o frauda de 3,9 milioane de euro. Opozantul denunta o "criza de isterie" a lui Putin

Intr-un comunicat, Comitetul de ancheta rus a informat ca Aleksei Navalnii este suspectat ca a cheltuit in interes personal 356 de milioane de ruble (3,9 milioane euro la cursul actual) din donatiile stranse de "mai multe" organizatii neguvernamentale.Autoritatile se refera in special la donatiile pentru Fondul de lupta impotriva coruptiei, infiintat de opozant, si alte cinci entitati de aparare a drepturilor omului unde Aleksei Navalnii este "de fapt directorul".Comitetul de ancheta sustine printre altele ca Aleksei Navalnii a folosit aceasta suma "pentru achizitionarea de bunuri personale si materiale, precum si pentru plata unor cheltuieli (inclusiv vacante in strainatate)".Legea rusa prevede pedepse de pana la 10 ani de inchisoare pentru astfel de infractiuni."S-ar spune ca (Vladimir) Putin face o criza de isterie", a reactionat opozantul pe contul sau de Twitter . El le-a cerut partizanilor sai "sa ia in deradere" aceasta noua ancheta continuand sa faca donatii organizatiilor sale.Disidentul a mai afirmat ca noua ancheta este legata de presupusa lui otravire in Siberia , la sfarsitul lui august, in cursul careia el a acuzat ca a fost victima unui atac cu un agent neurotoxic, la ordinele Kremlinului. Rusia sustine ca nu exista nicio dovada privind o astfel de crima, in pofida faptului ca opozantul, dupa ce i s-a facut rau intr-un avion in Siberia, a intrat in coma, iar rezultatele a trei laboratoare europene au indicat ulterior ca el a fost otravit."Incearca sa ma trimita in inchisoare pentru ca nu am murit si ca ii caut pe asasini", a declarat marti Aleksei Navalnii.Opozantul a difuzat saptamana trecuta inregistrarea unei conversatii telefonice avute cu un agent al Serviciului Federal de Securitate (FSB) rus pentru a-l face sa recunoasca otravirea lui. Agentul rus i-a explicat lui Navalnii, care a pretins ca e un inalt oficial de securitate, ca o echipa speciala a FSB i-a plantat Noviciok sub forma de pulbere solida in lenjeria intima.Autoritatile de la Moscova au calificat aceasta conversatie drept un "fals", dar nu au dezmintit niciodata ca interlocutorul opozantului era intr-adevar un agent secret.