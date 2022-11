Rusia neaga din nou ca ar fi trimis armament insurgentilor de la Donetk

Purtatorul de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin a negat duminica declaratiile premierului "republicii populare" Donetk potrivit carora insurgentii ar fi primit arme si vehicule blindate din Rusia.

"Am spus in mod repetat ca nu am trimis nimic acolo", a declarat purtatorul de cuvant Dmitri Peskov la radio Govorit Moskva, potrivit Ria Novosti.

Purtatorul de cuvant al lui Putin nu a mentionat insa nimic despre faptul ca premierul "republicii populare" Donetk, Aleksandr Zaharcenko, a spus si ca fortele sale din regiunea Donetk includ 1.200 de combatanti care au fost antrenati in Rusia.

"Premierul" Donetk: Doi romani lupta alaturi de separatistii pro-rusi in Ucraina

Liderul separatist a mai spus ca Rusia a trimis in secret 30 de tancuri si 120 unitati de armament folosind zonele de granita controlate de insurgenti.

Kievul a acuzat duminica Rusia de faptul ca a trimis in Ucraina echipament militar, inclusiv lansatoare de rachete.

Kievul acuza Rusia ca trimite armament in Ucraina: trei lansatoare de rachete, in 24 de ore

