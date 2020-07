Rusia: O jurnalista care l-a criticat pe Vladimir Putin a fost condamnata pentru "justificare a terorismului"

Parchetul rus ceruse vineri sase ani de inchisoare pentru Prokopieva. Aceasta a respins acuzatiile si a afirmat ca a fost adusa in fata instantei pentru ca si-a facut meseria.Autoritatile au pus-o sub acuzare pe jurnalista pentru un articol consacrat unui atentat care a vizat sediul unui birou regional al Serviciului de securitate rus (FSB) in 2018. Un adolescent care se revendica anarhist s-a aruncat in aer in sediul FSB din Arhanghelsk (nord-vest), ranind trei membri ai serviciilor de securitate.Cateva zile mai tarziu, Svetlana Prokopieva a citit la antena locala a postului de radio Echo Moscova o cronica in care a legat acest atentat sinucigas de climatul politic instaurat in Rusia de Vladimir Putin