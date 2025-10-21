Rusia oficializeaza armata de hackeri? Putin pune economia digitala pe lista de obiective strategice

Joi, 20 Iulie 2017, ora 07:35
3202 citiri
Rusia oficializeaza armata de hackeri? Putin pune economia digitala pe lista de obiective strategice
Foto: Arhiva Pixabay

Acuzat in nenumarate randuri ca influenteaza politica si locuitorii altor state prin diverse metode de propaganda online si gratie hackerilor rusi, presedintele Vladimir Putin a decis sa puna oficial economia digitala pe lista de obiective de dezvoltare strategica ale Moscovei pana in 2025.

Putin a luat aceasta hotarare in urma reuniunii Consiliului pentru Dezvoltare Strategica si a Proiectelor Prioritare, informeaza agentia rusa TASS.

Reuniunea a avut loc pe 5 iulie, iar protocolul acestei sedinte a fost publicat miercuri pe site-ul Kremlinului. Putin a insarcinat Guvernul sa finalizeze si sa aprobe documentul inainte de 30 iulie.

Astfel, versiunea finala a programului de dezvoltare a economiei digitale ar trebui sa tina seama de sprijinul pentru dezvoltarea de tehnologii digitale de ultima generatie, inclusiv inteligenta artificiala, robotica, calculul cuantic, dezvoltarea infrastructurii informatice si de telecomunicatii.

Documentul ar trebui sa asigure, totodata, interactiunea agentiilor de stat si ale organizatiilor majore in domeniul tehnologiei informatiei si a comunicatiilor "pentru a crea conditii si solutii practice in domeniul securitatii informatiei in conditiile dezvoltarii economiei digitale".

Putin a cerut Guvernului sa specifice si sa aprobe mecanismele, sursele si sumele de finantare ale planurilor pentru programul de economie digitala pana la data de 31 octombrie 2017.

Anterior, Ministerul Comunicatiilor din Rusia a lansat o initiativa de creare a unui fond separat pentru economia digitala, dar Guvernul nu a decis inca daca va fi creat.

Citeste si

George Simion vrea și el un referendum. Instituția vizată de liderul AUR pentru desființare
George Simion vrea și el un referendum. Instituția vizată de liderul AUR pentru desființare
Coaliția de guvernare a discutat despre organizarea unui referendum pentru pensiile speciale în timpul ședinței de marți, 21 octombrie, și a fost propusă organizarea votului simultan cu...
Candidat „pe sub radar” la Capitală. Șansele ca suveraniștii să câștige cea mai mare primărie dacă se fragmentează votul
Candidat „pe sub radar” la Capitală. Șansele ca suveraniștii să câștige cea mai mare primărie dacă se fragmentează votul
Alegerile pentru Primăria Capitalei au fost programate pentru 7 decembrie, iar analizele politice relevă mai multe scenarii interesante pentru scaunul celei mai mari administrații publice locale...
#Putin economie digitala obiectiv strategic Rusia , #presedinte Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
ObservatorNews.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistratilor: "Senzatie puternica de inechitate"
Adevarul.ro
Uitati de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi si mai adanc inima Rusiei: "Romania colaboreaza la racheta asta"

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Platforma X lansează o piață cu pseudonime pentru utilizatori: prețul unui nume poate ajunge la sume de șapte cifre
  2. ”Trump a fost manipulat de Putin”, avertizează un fost ambasador american. Summitul de la Budapesta, o capcană
  3. UE strânge relațiile cu o importantă țară arabă. La reuniunea organizată de Consiliul European participă și președintele Nicușor Dan
  4. Aliații Ucrainei încearcă să consolideze sprijinul pentru Zelenski, pe fondul temerilor legate de o posibilă înțelegere Trump-Putin
  5. Influenceri TikTok, condamnaţi de tribunal să se căsătorească. Ce prezenta videoclipul folosit de instanță pentru a-i obliga să devină soț și soție FOTO
  6. Atenție, șoferi! Restricții de trafic pe DN 1, în zona orașului Comarnic. Zilele în care se fac lucrări
  7. Uniunea Europeană, aproape de acordul final pentru folosirea activelor rusești înghețate pentru Ucraina. Ce spune Belgia
  8. China reduce exporturile de magneți din pământuri rare, provocând îngrijorare în lanțurile globale de aprovizionare
  9. Ce modificare cere Ciprian Ciucu chiar înaintea alegerilor din București: "Cred că ar fi corect"
  10. Întârzie pensiile în luna noiembrie. Anunțul făcut de Casa Națională de Pensii