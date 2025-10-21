Rusia oficializeaza armata de hackeri? Putin pune economia digitala pe lista de obiective strategice

Acuzat in nenumarate randuri ca influenteaza politica si locuitorii altor state prin diverse metode de propaganda online si gratie hackerilor rusi, presedintele Vladimir Putin a decis sa puna oficial economia digitala pe lista de obiective de dezvoltare strategica ale Moscovei pana in 2025.

Putin a luat aceasta hotarare in urma reuniunii Consiliului pentru Dezvoltare Strategica si a Proiectelor Prioritare, informeaza agentia rusa TASS.

Reuniunea a avut loc pe 5 iulie, iar protocolul acestei sedinte a fost publicat miercuri pe site-ul Kremlinului. Putin a insarcinat Guvernul sa finalizeze si sa aprobe documentul inainte de 30 iulie.

Astfel, versiunea finala a programului de dezvoltare a economiei digitale ar trebui sa tina seama de sprijinul pentru dezvoltarea de tehnologii digitale de ultima generatie, inclusiv inteligenta artificiala, robotica, calculul cuantic, dezvoltarea infrastructurii informatice si de telecomunicatii.

Documentul ar trebui sa asigure, totodata, interactiunea agentiilor de stat si ale organizatiilor majore in domeniul tehnologiei informatiei si a comunicatiilor "pentru a crea conditii si solutii practice in domeniul securitatii informatiei in conditiile dezvoltarii economiei digitale".

Putin a cerut Guvernului sa specifice si sa aprobe mecanismele, sursele si sumele de finantare ale planurilor pentru programul de economie digitala pana la data de 31 octombrie 2017.

Anterior, Ministerul Comunicatiilor din Rusia a lansat o initiativa de creare a unui fond separat pentru economia digitala, dar Guvernul nu a decis inca daca va fi creat.

