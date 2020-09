Rusia: Un militant al organizatiei conduse de Aleksei Navalnii a fost atacat de persoane necunoscute, cu cateva zile inainte de alegeri

"Coordonatorul cartierului nostru general, Aleksei Baraboskin, a fost atacat de persoane necunoscute, care l-au lovit. Ei nu i-au luat telefonul si nici banii", a anuntat echipa locala a organizatiei lui Navalnii, pe pagina sa VK, adaugand ca medicii de pe salvare suspecteaza o fractura a boltei craniene.Opozantul primea amenintari de mai multe saptamani, adauga textul care este insotit de o fotografie a lui Aleksei Baraboskin, cu fata desfigurata.Alegeri locale vor avea loc la sfarsitul saptamanii in regiunea Celeabinsk, situata intre muntii Urali si Siberia , la fel ca in numeroase alte regiuni ale Rusiei, pentru alegerea deputatilor in parlamentele regionale.La inceputul saptamanii, sediul local al unei coalitii de opozitie angajata in alegeri in Novosibirsk si sustinuta de asemenea de Navalnii a fost atacat de o persoana necunoscuta care a aruncat in birouri cu o sticla plina cu un produs chimic de uz veterinar ce a degajat un miros extrem de neplacut.La sfarsitul lui august, opozantului Aleksei Navalnii i s-a facut rau in timp ce se intorcea cu o cursa aviatica dintr-un turneu electoral in Siberia. Spitalizat initial in Rusia , el a fost transferat apoi in Germania, unde medicii care il trateaza afirma ca au gasit urme ale unei otraviri cu un agent neurotoxic conceput in perioada sovietica.Germania, sustinuta de mai multe state occidentale, i-a cerut explicatii Rusiei, ceea ce a provocat un conflict intre cele doua tari.Alegerile regionale, care incep vineri si vor dura trei zile, intervin intr-un climat delicat pentru partidul lui Vladimir Putin , slabit de criza economica, de scandaluri de coruptie si de atitudini contestatare in unele regiuni.Partidul Rusia Unita ramane cu toate acestea marele favorit si ar urma sa se impuna in aproape toate regiunile, cu atat mai mult cu cat candidatii opozitiei se confrunta cu numeroase dificultati in a participa la alegeri sau a se face cunoscuti publicului.