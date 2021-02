Serghei Lavrov: Rusia este pregatita sa rupa legaturile cu UE in cazul impunerii unor sanctiuni dureroase

Relatii incordate

Presiunile pentru sanctiuni

"Plecam de la premisa ca suntem gata (). In cazul in care vedem din nou (asa cum am simtit deja de mai multe ori) ca sunt impuse sanctiuni in unele domenii care creeaza riscuri pentru economia noastra, inclusiv in cele mai sensibile zone, o vom face.Nu vrem sa ne izolam de viata internationala, dar trebuie sa fim pregatiti pentru asta. Daca vrei pace, pregateste-te de razboi !", a declarat Lavrov, intrebat de moderatorul Vladimir Soloviov daca Rusia se indreapta spre o ruptura cu UE, conform paginii web a MAE rus. Relatiile intre Rusia si Occident se afla sub noi presiuni dupa arestarea si incarcerarea opozantului rus Aleksei Navalnii, voce critica la adresa Kremlinului, ceea ce a starnit discutii despre posibile noi sanctiuni.Trei diplomati europeni au declarat joi pentru Reuters ca Uniunea Europeana ar putea institui interdictii de calatorie si sa inghete activele unor persoane din anturajul presedintelui rus Vladimir Putin , posibil chiar in aceasta luna, dupa ce Franta si Germania si-au semnalat dorinta de a merge mai departe in aceasta privinta. Presiunea pentru sanctiuni s-a intensificat dupa ce Moscova a provocat indignarea tarilor europene saptamana trecuta prin expulzarea a trei diplomati - german, polonez si suedez - fara a-l informa pe seful politicii externe al UE, care se afla in acel moment la Moscova pentru o vizita. Parisul si Berlinul sustin acum ca trebuie sa existe un raspuns.Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a facut afirmatia mentionata intr-un interviu care urmeaza sa apara mai tarziu in cursul zilei de vineri pe canalul de YouTube "Soloviov-Live".