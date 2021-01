Serviciile penitenciare din Rusia anunta ca-l vor aresta pe Navalnii in cazul in care acesta se intoarce in Rusia

"Serviciul federal al inchisorilor ruse este obligat sa ia toate masurile necesare in vederea arestarii contravenientului Aleksei Navalnii, in asteptarea unei hotarari a tribunalului de inlocuire a pedepsei cu suspendarea cu o pedeapsa (la inchisoare) cu executarea", a anuntat intr-un comunicat FSIN.Navalnii urmeaza sa compara in justitie la intoarcerea sa in Rusia , potrivit RIA Novosti.Principalul opozant al lui Vladimir Putin a anuntat miercuri ca se intoarce duminica in Rusia, dupa cinci luni de convalescenta in Germania, in urma unei presupuse otraviri cu noviciok.Navalnii este acuzat de faptul ca a incalcat o eliberare conditionata, dupa ce a fost condamnat in 2014, si risca trei ani si jumatate de inchisoare, a anuntat joi unul dintre avocatii sai, scrie Reuters.