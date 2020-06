The New York Times: Moscova a platit prime talibanilor sa ucida militari occidentali in Afganistan, potrivit serviciilor americane de informatii

Ziare.

Serviciile americane de informatii au ajuns la aceasta concluzie in urma cu mai multe luni, in timp ce rebeli afgani se aflau in toiul unor negocieri cu Washingtonul in vederea incheierii celui mai indelungat razboi din istoria Statelor Unite, dezvaluie in editia de vineri cotidianul american.Americanii au semnat cu talibanii un acord la 29 februarie, la Doha, in Qatar, care prevede o retragere treptata totala a fortelor americane si NATO si negocieri de pace intre insurgenti si Guvernul de la Kabul.O unitate din cadrul serviciilor militare ruse de informatii GRU - care ar avea legaturi cu tentative de asasinat in Europa - a distribuit bani unor combatanti islamisti sau unor criminali inarmati apropiati talibanilor, dezvaluie NYT, care citeaza oficiali la curent cu aceste informatii.Combatanti islamisti sau elemente criminale inarmate strans apropiate talibanilor par sa fi incasat astfel de prime, dezvaluie cotidianul american.Ziarul scrie ca nu este in masura sa spuna cati dintre cei aproximativ 20 de americani ucisi in lupta in Afganistan in 2019 au fost omorati in aceasta operatiune.Cotidianul, care citeaza surse anonime, dezvaluie de asemenea ca presedintele american Donald Trump a fost informat in acest sens, iar consilieri in domeniul securitatii nationale au discutat despre aceasta problema in cadrulunei reuniuni la sfarsitul lui martie.Statele Unite au impartasit aceste informatii cu Regatul Unit, ai carui militari ar fi, de asemenea, vizati.Mai multe optiuniau fost prezentate Casei Albe - de la o nota oficiala de protest diplomatic la Moscova si pana la impunerea unor santciuni sau altor represalii - insa nicio hotarare nu a fost luata in acest stadiu.Oficiali americani si afgani au evocat deja o sustinere rusa a talibanilor, in trecut, insa o asemenea operatiune rusa ar constitui o escladare.Kremlinul, citat de NYT, a raspuns doar ca aceste acuzatii nu i-au fost transmise de catre Washington Inainte sa fie ales, Donald Trump a promis o "reincalzire" a relatiilor cu Rusia lui Vladimir Putin Locatarul Casei Albe a anuntat recent ca vrea sa-l invite pe presedintele rus la urmatorul summit G7 - dupa ce Rusia a fost exclusa din G8 in 2014 dupa ce a anexat Crimeea Vointa de apropiere a miliardarului republican s-a lovit mereu atat de acuzatii de amestec al Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016 - formulate in mod clar de catre serviciile americane de informatii -, cat si de suspiciuni de complicitate intre echipa sa de campanie cu Kremlinul.Acuzatiile de complicitate au fost abandonate in urma anchetei ruse a procurorului special Robert Mueller, insa atat tenori din administratia lui Trump, in frunte cu secretarul de Stat american Mike Pompeo, cat si o majoritate a alesilor din Congresul Statelor Unite cer o linie ferma impotriva Moscovei.