Trupele ruse vor putea ''asigura ordinea publica'' in Belarus, potrivit unui nou acord publicat de guvernul de la Minsk

In Belarus au existat proteste in masa impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko in fiecare weekend de la alegerile prezidentiale contestate din urma cu cinci luni. Rusia este cel mai apropiat aliat al Belarus, iar Vladimir Putin s-a angajat sa trimita trupe de mentinere a ordinii in Belarus daca vor fi necesare pentru reprimarea protestelor.Lukasenko, in varsta de 66 de ani, a condus Belarus - o fosta republica sovietica din estul Europei care se invecineaza cu statele UE Polonia , Lituania si Letonia - timp de peste un sfert de secol.Uniunea Europeana a refuzat sa-l recunoasca drept presedinte actual al Belarus, afirmand ca alegerile de la 9 august "nu au fost nici libere, nici corecte".Zeci de mii de protestatari au fost retinuti de la alegeri, potrivit unei evaluari a ONU