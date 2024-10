Vacanta lui Vladimir Putin: In aer liber, in Siberia, impreuna cu directorul FSB (Video)

Kremlinul a difuzat luni imagini cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, in vacanta in Siberia.

Seful statului rus este prezentat din nou in ipostaze active in aer liber, in drumetie prin munti, cu barca pe fluviul Enisei si admirand flora locala alaturi de ministrul apararii, Serghei Soigu.

DPA observa ca Putin nu a mai aparut la bustul gol, la pescuit sau calare, ca in imaginile din alte vacante.

Potrivit purtatorului sau de cuvant Dimitri Peskov, presedintele si-a petrecut weekendul in Republica Tuva, insotit de Soigu si de Alexandr Bortnikov, directorul serviciului de informatii FSB. Ministrul apararii este originar din Tuva si l-a mai invitat si alte dati pe Putin in republica siberiana (parte a Federatiei Ruse) de la granita cu Mongolia.

Ads