Vladimir Putin a promulgat legea privind ''agentii straini''. Printre cei vizati de prevederi sunt si o parte dintre jurnalisti

Documentul, publicat pe portalul de informatii juridice al Rusiei, stabileste ca persoanele fizice si organizatiile sociale incluse in registrul agentilor straini vor trebui sa informeze "minimum o data la sase luni" Ministerul de Justitie din Rusia cu privire la activitatile si finantarea primita din exterior.Potrivit documentului, legea permite declararea drept agenti straini a jurnalistilor din alte tari acreditati in Rusia care realizeaza activitati "incompatibile cu activitatea profesionala", precum si a organizatiilor sociale care realizeaza "activitati politice". Legea permite etichetarea drept agenti straini a corespondentilor straini daca actioneaza "in slujba altei tari, a organelor de stat".In prezent, lista reprezentantilor presei care opereaza ca "agenti straini" in Rusia include 10 mass media si o organizatie, printre care postul Vocea Americii, si mai multe portaluri.Cu toate ca legea intra in vigoare "din momentul publicarii", adica din aceasta miercuri, inca de luni au fost declarate "agenti straini" cinci persoane fizice - trei jurnalisti si doi activisti - toate cunoscute pentru criticile formulate la adresa presedintelui rus.