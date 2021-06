Putin il avertizeaza pe seful MI6, in urma criticilor primite recent: "Daca face asta, totul va fi bine" VIDEO

Putin a considerat ca o imixtiune in relatiile ruso-britanice declaratiile sefului MI6, care a descris Rusia ca "o putere in declin", criticand comportamentul "nesabuit" al Kremlinului, pe plan international, potrivit Telegraph Raspunzand unei intrebari puse de Clive Marshall, CEO al PA Media Group din Marea Britanie, referitoare la remarcile critice ale lui Richard Moore, in cadrul Forumului de la Saint Petersburg, Vladimir Putin l-a avertizat pe acesta, dar a fost si ironic la adresa sa, conform Yahoo News "El (seful MI6-n.a.) este nou in functie si i-as sugera sa-si revizuiasca evaluarile asupra Moscovei. Asadar, de ce va deranjati, de ce va ingrijorati, doar traiti-va viata si nu incercati sa stricati mai mult relatiile ruso-britanice".Putin a remarcat faptul ca schimburile Rusiei cu Marea Britanie au crescut in 2020, adaugand inca un sfat pentru seful MI6: "Daca nu incercati sa va amestecati in acest proces, atunci totul va fi bine".La sfarsitul lui aprilie 2021, Richard Moore l-a avertizat pe Putin, spunand ca "va plati un pret urias daca ar invada Ucraina " si ca Rusia este "o putere in declin din punct de vedere economic si demografic".Relatiile din ultimii ani dintre Rusia si Marea Britanie au fost deosebit de tensionate, dupa otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiiicei acestuia Julia la Salisbury in Marea Britanie, si moartea lui Dawn Sturgerss, in 2018.Recent, ministrul de Externe al Marii Britanii, Dominic Raab, a catalogat Rusia ca un "stat ostil", indemnand NATO sa faca presiuni asupra acesteia, pentru a combate ameninarea Moscovei.