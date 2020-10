Vladimir Putin, iesire nervoasa la adresa unui jurnalist care ii lua un interviu: "Degeaba behaiti!"

Intrebat despre una dintre fiicele sale in cadrul unui interviu acordat agentiei oficiale de presa TASS, Putin - care nu a dorit sa raspunda intrebare - l-a apostrofat pe Anton Vandenko atunci cand acesta a tusit, considerand ca a facut-o cu "subinteles": "Degeaba behaiti!", relateaza postul de televiziune independent Dojd si publicatia Lenta.ru. Interviul este postat si pe site-ul de internet al TASS.Vandenko a dorit sa afle cine este persoana cu cea mai mare autoritate pentru nepotii sefului statului rus. "Ei sunt inca mici. Pe unul dintre ei, fiica mea a inceput deja sa-l invete sa inteleaga ce inseamna viata", a raspuns Putin. Jurnalistul l-a intrebat despre care dintre cele doua fiice ale presedintelui este vorba, stiindu-se ca el are doua fete, Maria si Ekaterina, tinute departe de ochii lumii dupa ce tatal lor a urcat pe Olimpul puterii din Rusia la inceputul anului 2000."Ce conteaza?", a replicat presedintele rus, dand impresia ca isi pastreaza calmul. In acel moment jurnalistul a exclamat "oh' si a tusit. "Degeaba behaiti!", l-a apostrofat imediat Putin."Nu behai, tusesc!", nu s-a pierdut ziaristul cu firea. "Cu atat mai mult. Nu aveti de ce tusi. Nu traiti viata mea si nu intelegeti ce inseamna problemele de securitate. Cand o persoana este departe de toate astea, nu le observa pur si simplu", a explicat presedintele rus, pastrandu-si zambetul pe chip.Fragmentul de interviu, ultima parte din proiectul special al TASS "20 de intrebari pentru Vladimir Putin", a fost dat publicitatii in urma cu doua zile, la 7 octombrie, cand seful statului rus a implinit 68 de ani.