YouTube a interzis pentru instigare la ura un clip de promovare a referendumului initiat de Vladimir Putin

Referendumul, programat sa aiba loc in Rusia la 1 iulie, cauta sa obtina sustinerea poporului rus pentru o serie de amendamente la Constitutia acestei tari, printre care si o clauza conform careia casatoria poate fi oficiata doar intre un barbat si o femeie Aceasta clauza este sustinuta in clipul de propaganda, care ridiculizeaza un cuplu homosexual fictiv care a adoptat un orfan.Vladimir Putin a declarat de mai multe ori ca Rusia nu va legaliza casatoria intre persoane de acelasi sex atat timp cat el va fi presedintele acestei tari. Cuplurilor homosexuale le este interzis in Rusia sa adopte copii, in conformitate cu o lege semnata de Putin in 2013.Sediul central al companiei YouTube se afla in SUA, care permite casatoriile intre persoanele de acelasi sex si adoptiile pentru astfel de cupluri.Respectivele amendamente la Constitutie contin o prevedere care sa-i permita lui Putin sa se mentina la presedintia Rusiei pana eventual in 2036, alti 12 ani dupa incheierea actualului sau mandat, in 2024.Vladimir Putin, 67 de ani, se mentine deja de doua decenii la conducerea Federatiei Ruse, in calitate de presedinte sau premier. El este liderul rus sau sovietic care s-a mentinut cel mai mult la putere dupa Iosif Vissarionovici Stalin.Referendumul nu este atat despre problema casatoriei intre persoane de acelasi sex, cat mai degraba despre "intrebarea daca cetatenii (rusi) nu doresc sa schimbe nimic in vietile lor timp de alti 12 ani", sustine politologul Abbas Galiamov.Potrivit celui mai mare centru de sondare a opiniei publice din Rusia, Centrul Levada, 44% dintre alegatorii rusi vor vota in favoarea amendamentelor la referendum. Potrivit Centrului rus de cercetare a opiniei publice (VTIOM, de stat), mai mult de 60% vor vota pentru.