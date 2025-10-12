Cum „profită” Vladimir Putin de faptul că toată lumea și-a îndreptat atenția asupra păcii din Orientul Mijlociu. „Își permite”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 16:12
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin FOTO /kremlin.ru

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski atrage atenţia duminică, într-o postare pe reţelele sociale, că Rusia îşi intensifică atacurile în special asupra sectorului energetic ucrainean în timp ce lumea se concentrează asupra păcii în Orientul Mijlociu.

Moscova îşi permite să îşi intensifice loviturile şi profită în mod deschis de faptul că lumea se concentrează pe asigurarea păcii în Orientul Mijlociu”, afirmă Zelenski care îndeamnă liderii internaţionali să menţină presiunea asupra Moscovei în paralel cu eforturile de a obţine pacea în Gaza.

„Acesta este motivul pentru care nu trebuie să permitem nicio relaxare a presiunii. Sancţiunile, tarifele, acţiunile comune împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc care finanţează acest război - totul trebuie să rămână pe masă”, arată Zelenski.

„Aceasta este ceea ce poate deschide calea către o pace durabilă pentru Europa. Lumea poate garanta acest lucru în paralel cu procesul de menţinere a păcii în Orientul Mijlociu”, subliniază el.

„Pe parcursul acestei săptămâni, multe regiuni din Ucraina au fost sub tiruri, iar în multe regiuni sirenele de raid aerian sună acum din nou din cauza ameninţării dronelor de atac. Rusia îşi continuă teroarea aeriană împotriva oraşelor şi comunităţilor noastre, intensificând atacurile asupra infrastructurii noastre energetice. Imoralitatea acestor crime este de aşa natură încât în fiecare zi ruşii ne ucid oamenii”, arată Zelenski.

El menţionează că sâmbătă „un copil a fost ucis într-o biserică de o bombă aeriană” în oraşul Kostiantînivka din estul Ucrainei, în regiunea Doneţk, şi precizează că în total, numai în această săptămână peste 3.100 de drone, 92 de rachete şi aproximativ 1.360 de bombe planante au fost folosite împotriva Ucrainei.

Postarea este însoţită de un videoclip cu secvenţe ale urmărilor atacurilor ruseşti din această săptămână.

Zelenski a vorbit cu Macron

La circa două ore după această postare, Zelenski anunţă într-o altă postare că a vorbit cu preşedintele francez Emmanuel Macron şi spune că este recunoscător Franţei pentru că face atât de multe pentru a apăra viaţa.

„L-am informat despre nevoile noastre prioritare - în primul rând, sistemele de apărare aeriană şi rachetele. Rusia profită acum de moment - de faptul că Orientul Mijlociu şi problemele interne din fiecare ţară primesc atenţie maximă. Atacurile ruseşti au devenit şi mai josnice. Am discutat despre cum să contracarăm acest lucru. În special, lucrăm la extinderea iniţiativei PURL (lista de cerinţe a Ucrainei - n.r.). De asemenea, am coordonat contactele noastre cu alţi parteneri şi paşii noştri diplomatici pentru săptămânile următoare. Ne străduim să sporim presiunea asupra Rusiei”, spune Zelenski.

Sâmbătă, Zelenski anunţaSE că a discutat despre atacurile ruseşti asupra sistemului energetic ucrainean, într-o convorbire „pozitivă şi productivă”, cu preşedintele american Donald Trump. „Am discutat despre oportunităţile de consolidare a apărării noastre aeriene, precum şi despre acordurile concrete la care lucrăm pentru a asigura acest lucru. Există opţiuni bune şi idei solide despre cum să ne întărim cu adevărat”, a postat Zelenski pe X.

Atât Macron, cât şi Trump vor merge luni la summitul de la Sharm el-Sheikh.

Duminică, Ministerul rus al Apărării al Rusiei a confirmat că forţele Moscovei au lovit infrastructura energetică ucraineană, pe care Kremlinul o consideră parte a complexului militar ucrainean, potrivit agenţiei de ştiri RIA.

Recent, Kievul a răspuns la atacurile ruseşti lovind rafinăria de petrol Başneft din Ufa, situată la 1.300 de kilometri est de Moscova, a declarat sâmbătă pentru Reuters o persoană din serviciul de securitate SBU al Ucrainei.

Duminică, Financial Times a relatat că serviciile secrete americane ajută de luni de zile Ucraina să lovească instalaţii energetice pe teritoriul rus, citând oficiali ucraineni şi americani. Această asistenţă a permis Ucrainei să vizeze infrastructura energetică critică a Rusiei, determinând creşterea preţurilor la energie şi forţând Rusia să-şi reducă exporturile de motorină, potrivit FT.

Între timp, lideri internaţionali se pregătesc să se reunească luni în Egipt, sub patronajul preşedintelui american Donlad Trump, pentru a pune la punct detaliile planului său care vizează să aducă pacea în Fâşia Gaza. După trei zile de armistiţiu, luni este aşteptată eliberarea tuturor ostaticilor care mai sunt deţinuţi în Gaza, la doi ani de la atacul fără precedent al Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Războiul din Ucraina durează de aproape patru ani.

