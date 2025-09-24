„Jurământul care a schimbat cursul istoriei”. Acțiunile lui Putin ar avea la bază promisiuni făcute tatălui său aflat pe patul de moarte

Vladimir Putin, cu poza tatălui său, 9 mai 2020 FOTO: kremlin.ru

Roman Badanin (53 de ani) și Mihail Rubin (37 de ani), autorii cărții „Țarul însuși. Cum ne-a înșelat Vladimir Putin pe toți”, sugerează că războiul declanșat în Ucraina de liderul de la Kremlin este o promisiune făcută tatălui său aflat pe patul de moarte.

Cei doi jurnaliști ruși de investigație, cunoscuți pentru reportajele lor aprofundate despre politica și puterea din Rusia, au lucrat pentru instituții media independente și au expus corupția la nivel înalt și interferența statului. Cartea lor a fost publicată în limba rusă în august.

Aceasta sugerează că războiul lui Putin în Ucraina ar fi bazat pe o promisiune făcută de liderul de la Kremlin tatălui său, pe patul de moarte. Tatăl lui Putin i-ar fi dat „instrucțiuni” despre ceea ce ar trebui să facă atunci când va ajunge la putere. Bild scrie despre detaliile acestor posibile ultime cuvinte și impactul lor asupra domniei lui Putin.

Tatăl lui Vladimir Putin, Vladimir Spiridonovici, a murit de cancer în august 1999, la vârsta de 88 de ani. Cu puțin timp înainte de moartea sa, fiul său l-a vizitat la spital. Amândoi trebuie să fi știut că aceasta va fi, cel mai probabil, ultima lor conversație.

Vladimir Putin nu era încă președinte la acea vreme, dar era pe punctul de a deveni lider de stat. Tatăl său, aflat pe moarte, i-a dat fiului său „instrucțiuni” despre ce ar trebui să facă odată ajuns la putere, cel puțin asta sugerează conversațiile pe care autorii „Țarului” le-au avut cu informatori apropiați de ultimii vizitatori ai spitalului.

„Peninsula Crimeea trebuie să redevină rusească”

Două lucruri se spune că erau deosebit de importante pentru tatăl lui Putin: „În primul rând, peninsula Crimeea trebuie să redevină într-o zi rusească și, în al doilea rând, că îi era dor de vechiul imn național al Uniunii Sovietice”.

Imnul fusese introdus de Iosif Stalin în anul războiului 1944 și abolit din nou odată cu prăbușirea URSS în 1990/1991.

Autorii vorbesc despre „jurământul care a schimbat istoria Rusiei”.

Legătura tatălui său cu Crimeea ucraineană poate fi explicată prin propria sa biografie: În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, muncitorul din fabrică a fost înrolat în marină, iar cea mai importantă bază era Crimeea, cu portul Sevastopol, care rămâne important și astăzi. Acolo a servit timp de câteva luni pe un submarin al Flotei Mării Negre.

Această parte a istoriei familiei sale este importantă și pentru Putin însuși: la aparițiile publice, a afișat o fotografie portret a tatălui său încă tânăr în uniformă de marină.

Și a menționat relația tatălui său cu Sevastopolul, inclusiv la evenimentele care marcau prima aniversare a anexării ilegale a Crimeei.

Această relație avea să declanșeze războiul împotriva Ucrainei, care continuă și în ziua de azi.

