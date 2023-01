Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai cunoscuți propagandiști ai regimului condus de Vladimir Putin în Rusia, a avut un discurs halucinant despre situația războiului din Ucraina, sugerând că țările NATO care ajută cu armament ar trebui pedepsite.

Referindu-se la tancurile pe care Ucraina le va primi din partea Poloniei, Franței și Marii Britanii, Soloviov este convins că Rusia se află în al treilea război mondial din cauza implicării unor țări NATO în alimentarea cu armament.

Mai mult, încercând să aducă o undă de umor în afirmațiile sale, Soloviov și-a bătut joc de denumirile orașelor din Polonia, Marea Britanie și Franța, după cum se poate vedea mai jos, sugerând că aceste localități ar trebui bombardate cu arme nucleare tactice.

Another day, another nuclear threat from Vladimir Solovyov 🥱

He says Russia should respond to Poland, France and the UK sending tanks to Ukraine by firing missiles (tactical nuclear ones "if required") at military sites on their territory pic.twitter.com/uO0uYgVWXM