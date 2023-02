Redactor-șef al postului rusesc de televiziune Russia Today, Margarita Simonian a explicat într-o emisiune televizată de ce oamenii din țara sa trebuie să aibă încredere în deciziile lui Vladimir Putin.

Margarita Simonian e unul dintre principalii propagandiști ai regimului condus de Vladimir Putin, remarcându-se și în trecut cu afirmațiile sale pro-război.

”Știu un lucru, că în cei 20 de ani de când lucrez, au fost multe cazuri când oameni mai deștepți și mai experimentați decât mine se întrebau ”de ce facem așa, de ce președintele ia o decizie sau alta”. Și de fiecare dată, fără excepție, acei oameni ziceau apoi ”Aaa, uite de ce!””, a spus Simonian.

Russian propagandist Simonyan says Putin always makes the right decisions but people don't always understand that right away. pic.twitter.com/NmOnhLJiMn