Putin propune americanilor prelungirea unui tratat nuclear pe care Trump îl considera mult prea avantajos pentru Rusia. E semnat de pe vremea lui Obama și prelungit de Biden

Autor: Grigore Dobritoiu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 17:15
106 citiri
Putin propune americanilor prelungirea unui tratat nuclear pe care Trump îl considera mult prea avantajos pentru Rusia. E semnat de pe vremea lui Obama și prelungit de Biden
Senatorii republicani se plâng de relația apropiată dintre Trump și Putin FOTO: Hepta

Președintele rus Vladimir Putin propune luni o prelungire - cu un an - a tratatului de dezarmare nucleară New START, încheiat de către Rusia cu Statele Unite, care urmează să expire în februarie, relatează AFP.

”Rusia este pregătită, după 5 februarie 2026, să continue să respecte restricțiile cantitative centrale prevăzute de Tratatul START”, anunță într-o reuniune televizată Vladimir Putin.

”După aceea, pe baza unei analize a situației, vom lua o decizie cu privire la menținerea ulterioară a acestor restricții voluntare”, adaugă el.

”Credem că această măsură nu va fi viabilă decât dacă Statele Unite acționează în mod analog și nu iau măsuri care să submineze sau să încalce proporția actuală a capacităților de descurajare”, continuă liderul de la Kremlin.

Tratatul New START - ultimul acord de control al armamentului care leagă Washingtonul și Moscova - urmează să expire în februarie 2026.

El limitează fiecare parte la 1.550 de ogive nucleare desfășurate (gata de lansare în orice moment, nr) și prevede un mecanism de verificare, însă acestea au fost întrerupte după ce Moscova și-a suspendat participarea în urmă cu doi ani.

Putin încearcă încă din 2017 să prelungească New START. Subiectul a fost abordat chiar în primul apel telefonic Trump-Putin. Atunci, Donald Trump a spus că tratatul este prea avantajos pentru Rusia, fiind negociat prost de Barack Obama. În 2020, Trump a respins prelungirea dar, în 2021, Biden a fost de acord să-l prelungească cu cinci ani, termen care expiră anul viitor.

Statele Unite s-au retras în 2019 dintr-un tratat de dezarmare major, încheiat în 1987 cu Rusia, privind armamentul nuclear cu rază intermediară (INF), după ce Moscova l-a încălcat testând rachete care contravin prevederilor tratatului. INF interzice, în Europa, rachete balistice cu rază între 500 și 5.500 de kilometri. Racheta Oreșnik, cea mai nouă sperietoare a Moscovei, intră în categoria interzisă. Chiar Oreșnik, sau unul dintre prototipuri, au făcut SUA să iasă din tratatul INF în primul mandat al lui Trump.

#Vladimir Putin, #dezarmare nucleara, #Rusia, #Statele Unite ale Americii
