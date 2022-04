Liderul de la Kremlin s-a ascuns de toată lumea într-un buncăr în ultima vreme și apare în public doar pentru scurte perioade. De aceea există unele îngrijorări cu privire la starea lui mentală.

Publicația ucraineană „FACTS” împreună cu psihologul Svetlana Arefnia au observat limbajul trupului lui Putin și pe cel al ministrului Apărării din Rusia, Serghei Șoigu la ultima întâlnire, unde au discutat despre războiul din Ucraina.

Unul dintre ultimele videoclipuri ale întâlnirii dintre Putin și Șoigu a făcut mult vâlvă și toată lumea a discutat despre șeful Kremlinului, care s-a ținut de masă.

"Putin stă pe un scaun, întins, parcă ar da dovadă de încredere în sine, dar ținându-se de masă. Se zvonește că are boala Parkinson și trebuie să se țină de ceva pentru ca mâna să nu-i tremure, dar, făcând asta, pare să caute sprijin. Asta arată că, indiferent de postura lui încrezătoare, Putin caută sprijin", a explicat Svetlana Arefnia.

Putin a spus că „eliberarea Mariupolului este un succes”. Când a declarat asta, pare că dă sau clătina din cap și face o pauză, de parcă ar aștepta aprobarea a ceea ce a spus. Încă de la începutul monologului să așteaptă aprobarea lui Șoigu.

O altă frază: „După înțelegerea noastră, toți sunt eroi”. Din nou, rostind aceste cuvinte, Putin face o pauză și încearcă să primească o confirmare. Tot în această frază, ar vrea să-l asigure pe Șoigu că totul este în regulă, chiar au făcut o treabă bună și sunt eroi. În această conversație, pare că încearcă în mod constant să-l convingă de ceva.

"Aşezat pe un scaun, Șoigu părea înghețat în poziţia lui. Picioarele lui sunt ascunse sub un scaun. Această ipostază arată că îi este frică, vrea să fugă. Dar faptul că era așezat pe marginea unui scaun, indică o dorință de a asculta și chiar gata să atace", crede psihologul.

"Mâinile lui sunt pe masă, ceea ce arată deschiderea la conversație. În același timp, o mână o susține pe cealaltă. Adică postura lui indică următoarele: Mi-e frică, dar sunt pregătit pentru orice.

Faptul că se află într-o întâlnire fără uniformă poate indica faptul că este împotriva războiului și nu vrea să se asocieze cu ostilitățile."

Are capul tras în umăr, mai remarcă psihologul: "Vedem o persoană nesigură."

Când Putin spune că „toți sunt eroi”, vrea să-l liniștească pe Șoigu că totul este în regulă, chiar și atunci când eroii mor.

"Dacă te uiți cu atenție la poză, vom vedea că buzele lui Șoigu sunt strânse și el înghite saliva. Astfel, aceste cuvinte fie îl afectează, fie nu este deloc de acord cu asta. Deși încearcă să fie în aceeași poziție în timpul conversației și să nu o schimbe, chipul lui îl trădează în continuare."

"Există zvonuri despre atacurile lui de inimă. Paloarea feței poate indica frică, iar postura lui arată dorința de a sări."

S-a auzit în repetate rânduri părerea că Putin este o persoană bolnavă mintal. Cum comentează psihologul această informație:

"Presupun că există cu siguranță ceva psihopatie acolo. În cuvintele sale încearcă să asigure: „Fac totul bine și toți facem totul bine”. În acest dialog, el repetă toate acestea ca pe o mantră, pentru că se îndoiește de sine."

Persoane din interior de la Kremlin spun că lui Putin îi este foarte frică pentru viața lui. Ce a răspund psihologul, întrebat dacă există vreo dovadă de teamă de a-și pierde viața.

"Poate avea un conflict intern. Pe de o parte, privind cât de mult face pentru propria sa siguranță (ascunderea, schimbarea buncărelor, angajarea șamanilo), devine clar - se agață de viață. Altfel, ar ieși în public, ar comunica cu oamenii, adică ar fi mai deschis. Da, este îngrijorat pentru viața lui, dar nu există întoarcere. Prin urmare, are un conflict intern atunci când vrea să-și salveze viața, dar totuși merge până la capăt. Da, are îndoieli. Îi este 100% frică pentru viața lui."

"Având în vedere diagnosticul clinic, pot spune următoarele: astfel de oameni nu au empatie, merg până la capăt și nu le pasă. Acum încă nu poți spune același lucru despre el. El face niște pași care sunt uneori prost concepuți și nu sunt complet clari. Va merge până la capăt, până la capătul pe care îl pictează în imaginația sa."

"Nu are încredere în nimeni și nu își permite. Presupun că Putin a înnebunit treptat. Acesta este un diagnostic dobândit. Puterea, impunitatea - îl hrănesc."

Putin is hailing Russia's "liberation" of Mariupol after his forces completely destroyed during a two-month siege.

He told defense minister Sergei Shoigu to block off the Azovstal metallurgical plant, where the last Ukrainian troops are holed up, "so that a fly can't get in." pic.twitter.com/g2lNd44qXF