Puterea din umbră. Cum a ajuns și s-a menținut la putere Vladimir Putin cu ajutorul „kompromatului” și al serviciilor secrete

Vladimir Putin a împlinit marți, 7 octombrie, 73 de ani. Liderul de la Kremlin, cu un trecut în serviciile secrete sovietice, și-a construit cariera politică nu doar prin loialitate față de sistem, ci și printr-o metodă specifică epocii din care provine: „kompromat”, un instrument de control bazat pe informații compromițătoare.

Acest termen, apărut în perioada sovietică, desemnează materiale compromițătoare — fie ele de natură sexuală, financiară sau personală — utilizate pentru discreditare sau șantaj. Iar în Rusia post-sovietică, această practică nu doar că a supraviețuit, dar a fost perfecționată.

Ascensiunea lui Putin: un caz emblematic de „kompromat”

Anul 1999 rămâne un moment-cheie în ascensiunea politică a lui Vladimir Putin. Pe atunci, era șef al Serviciului Federal de Securitate (FSB), succesorul KGB. În acea perioadă, procurorul general Iuri Skuratov ancheta cercul din jurul președintelui Boris Elțîn, acuzat de corupție.

Totul s-a oprit brusc după apariția unui material video difuzat de televiziunea de stat — un clip filmat într-o cameră de hotel, în care apărea o persoană asemănătoare cu Skuratov, în compania a două femei. Detaliile intime din înregistrare au transformat anchetatorul într-o țintă, nu într-un acuzator.

A doua zi, Vladimir Putin a apărut la o conferință de presă și a confirmat că persoana din videoclip era, într-adevăr, procurorul general. Intervenția sa calculată a fost remarcată: „Părea calm, sigur pe el. Mulți au spus atunci: acesta poate fi următorul președinte”, avea să declare mai târziu fostul oligarh Serghei Pugaiciov, citat în volumul Putin’s People.

La scurt timp, Boris Elțîn l-a numit pe Putin prim-ministru. Până la sfârșitul anului, Putin era deja președinte interimar al Rusiei. A fost începutul unei noi ere în politica rusă.

„Kompromat” — instrument de loialitate, frică și putere

Specialiști în securitate și în geopolitică susțin că metoda nu vizează doar distrugerea adversarilor, ci și consolidarea cercului loial din jurul liderului. Mark Harrison, expert în spionaj sovietic, explică: „În momentul în care cineva are un secret murdar, acela devine loial. Dacă știu ceva compromițător despre tine, și tu știi că știu, atunci ești al meu”.

În interiorul Kremlinului, loialitatea nu este construită doar prin încredere, ci prin vulnerabilitate controlată. Această logică nu este nouă — ea își are rădăcinile în epoca stalinistă, când poliția politică a folosit tehnici similare pentru a asigura supunerea cadrelor de partid.

Sex, bani și discreditare publică

Dincolo de episodul Skuratov, exemplele continuă. În 2016, televiziunile controlate de stat au difuzat imagini cu fostul premier Mihail Kasianov într-o situație intimă cu asistenta sa. Clipul a apărut cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare și a compromis definitiv poziția sa politică.

În 2010, o tânără cunoscută sub pseudonimul „Mumu” se apropia de opozanți sau jurnaliști critici, îi invita în apartamentul ei, unde camere ascunse înregistrau activități sexuale sau consum de droguri. Clipurile erau apoi postate online — fără context, dar cu impact devastator.

Expertul britanic Anthony Glees subliniază un aspect esențial: „Această metodă nu doar că distruge indivizi, dar compromite ideea de democrație. Publicul este învățat să creadă că toți politicienii sunt corupți și imorali”.

Kompromat în afara granițelor

Utilizarea kompromatului nu se limitează la interiorul Rusiei. În 2023, opoziția din Turcia l-a acuzat pe Putin că ar fi orchestrat răspândirea unei presupuse înregistrări sexuale implicând candidatul Muharrem İnce. În 2009, un diplomat britanic la Ekaterinburg a fost forțat să demisioneze după ce presa rusă a publicat un clip în care apărea în compania a două presupuse prostituate.

Philip Ingram, fost ofițer al serviciilor britanice de informații, confirmă practica: „Este comun ca, în hotelurile unde se cazează oficiali străini, camerele să fie dotate cu microfoane și camere video ascunse”.

După 1991, în era post-sovietică, kompromatul a suferit o transformare. Dacă în perioada URSS informațiile compromițătoare erau folosite în spatele ușilor închise pentru a controla carierele, în epoca Putin ele sunt publicate. Scopul? Un mesaj clar către toți din jurul său: „Poate urma și altcineva”.

Practică perpetuată din epoca stalinistă și rafinată de serviciile secrete sovietice, kompromatul rămâne, și astăzi, o unealtă centrală a sistemului politic rusesc. În opinia experților, aceasta nu va dispărea curând.

„Este o tehnică de bază. E parte din cultura politică rusească, iar Putin a crescut în interiorul ei. O înțelege, o stăpânește și o folosește”, conchide Anthony Glees.

Într-un stat în care instituțiile sunt adesea subordonate voinței unui om, kompromatul nu este doar o unealtă de discreditare, ci un mecanism sistemic de guvernare, construit pe frică, loialitate condiționată și control absolut.

